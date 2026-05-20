陳茂波訪問法國 出席「不為恐怖行為供資」會議 與馬克龍握手｜Kelly Online

財政司司長陳茂波繼續在巴黎的訪問行程，其中包括出席由法國主辦的「不為恐怖行為供資」部長級會議，與超過80個國家和地區的代表團成員就加強全球合作打擊恐怖分子籌資等議題深入交流，並在討論環節上，就金融創新與恐怖分子融資問題發表意見。

陳茂波在會上指，恐怖分子籌資的手法日趨複雜，包括借助數字資產匿名和快捷的特質跨境轉移資金，逃避追查。各地有需要、也有責任落實相關的國際標準，包括對數字資產平台和發行人進行合適的監管，以防「監管套利」活動。

他又指，中國香港一直堅定支持並貫徹落實反洗錢及打擊恐怖分子融資的國際要求，以完整的法律框架、風險為本的監管、充分的跨機構協作落實推進相關工作，並在財務行動特別組織最近一輪的相互評估中獲評為整體合規。在數字資產監管方面，香港踐行「相同業務、相同風險、相同監管」的原則，對數字資產平台和穩定幣發行人實施了發牌制度，其中就包括了保護投資者和防範洗錢的規定。

陳茂波之後到訪經濟合作與發展組織，與副秘書長Fabrizia Lapecorella會面。會上，陳茂波介紹了本港經濟和金融發展情況，並表示中國香港一直積極參與經合組織轄下委員會的工作，同時亦依照國際標準，有序推進稅基侵蝕及利潤轉移2.0的實施及共同申報準則的相關修訂。陳茂波也與財務行動特別組織主席Elisa de Anda Madrazo會面，就加強國際反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集的合作進行交流。

陳茂波巴黎時間今日（5月20日）會轉往比利時布魯塞爾訪問。