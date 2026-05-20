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30卸任議員豪發940萬花紅惹議 李慧琼：理解公眾意見 將持續優化機制

政情
更新時間：11:28 2026-05-20 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-20 HKT

據報道指，約30名卸任議員合共向157名議助發放約940萬元的獎金或花紅。立法會主席李慧琼表示，完全理解大家對議員使用公帑的意見，議員們亦明白市民對審慎使用公帑的要求。立法會會一如既往，持續優化工作方式、方法及機制，並再次多謝大家提出的意見。

根據統計，約30名卸任立法會議員合共向157名議助，發放共約940萬元的獎金或花紅，除了選委界前議員馬逢國向其助理施駿興發放約26.4萬元獎金，自由黨前飲食界議員張宇人為5名助理申報獎金總額共約52萬元，當中兩名助理獲發20萬元長期服務金，兩人已在其辦事處工作逾20年，而選委界前議員尚海龍為4名助理申報共約49萬元獎金，當中一名助理獲發約20萬元等。

相關新聞：30名卸任議員豪派940萬獎金 田北辰質疑用公帑派花紅：酌情獎勵應自掏腰包

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