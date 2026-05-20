議政隨想︱譚鎮國：《推動智慧配送 優化鄉郊長者支援》

香港一直以「居家安老」為本，鼓勵長者在熟悉的社區環境和家中安享晚年，惟必須完善長者生活及醫療的支援配套。新界北的鄉郊村落聚居大量長者，當中不少身患長期疾病、行動不便。鄉郊地勢複雜，更令長者外出採購、求醫困難重重，創新科技因此成為改善鄉郊民生的關鍵。

不少長者因身體狀況難以自行準備膳食或外出用餐，須依靠上門送餐服務。但鄉郊地區送餐成本高昂，送餐時間長亦影響食物質素。有服務機構利用科技突破地理限制，早前試行「鄉郊地區無人機送餐計劃，以無人機送餐至偏遠鄉村，並聘用村內婦女負責轉送至長者家中。整個流程由以往每程約需兩小時，大幅縮短至約13分鐘。除節省時間外，亦減少了機構的車輛和人手需求，令資源可投放至其他服務。

不少長者因身體狀況難以自行準備膳食或外出用餐，須依靠上門送餐服務。

我建議進一步推廣這種「科技配送、村內婦女派送的模式。它不僅能節省時間和人力成本，大幅縮短送餐時間，更能保障食物品質；聘用村内婦女派送餐膳，既為婦女創造就業職位，又能促進鄰舍共融，提升鄉村整體生活水平。我期望這項服務可以推廣至更多鄉村，並研究擴展至藥品及基本醫療物資配送，配合線上會診等遙距醫療服務，解決鄉郊長者「睇病難、攞藥難」的痛點，從而分流公營醫療壓力，優化本港醫療資源配置。

香港正邁向超高齡化社會，善用創新科技是突破服務痛點、提升服務品質的重要途徑，期盼政府繼續優化鄉郊政策及社區服務。我持續關注區域發展，為推動民生改善、建設高齡友善社區持續出力