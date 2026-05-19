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新田科技城︱孫東：盡快完成專屬公司人事委任 冀年內投入運作、明年中前完成兩批招標

政情
更新時間：17:54 2026-05-19 HKT
發佈時間：17:54 2026-05-19 HKT

創新科技及工業局今午（19日）向立法會工商及創新科技事務委員會，交代新田科技城最新發展。創新科技及工業局局長孫東表示，當局正全力推進一系列籌備工作，以盡快完成專屬公司註冊、撥地、注資、人事委任等工作，目標是今年內公司投入運作。同時，政府正爭取自2026／27年起，陸續推出約20公頃用地，專屬公司將按《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，分階段以不同模式發展相關創科用地。

經民聯吳永嘉關注，新田科技城的發展定位是為研發成果轉化，提供原型、中試及小規模量產空間，該區首階段發展的20公頃用地中，預期有多大面積或百分比作為該用途。

孫東表示，目前20公頃用地正在規劃，亦正接觸很多企業，包括一些用地需求較大的國際大型公司。他認為比較清晰的方案是，預料在2027年開始可提供兩三公頃土地，新田科技園公司需要先在這兩三公頃土地上，建立一些大樓作為園區公司據點，形容很多事都是動態發展中，待園區公司正式成立後，會適時交代。

孫東續稱，河套園區及新田科技城要實現上、中、下游協調發展，故在加快新田科技城土地開發的同時，當局亦正在加緊河套園區發展。他指，河套首8幢大樓年底要落成，其中1號樓已基本落成開始招租，而第一期餘下地塊將於下月推出加快招標，希望明年6月30日前，起碼做到2至3批招標，期望用河套快速發展模式，彌補等候新田科技城時的困難局面。

歡迎龍頭及潛力企業落戶

有議員關注不同創科用地都有不同的專屬公司，包括洪水橋產業園公司、新田科技城公司、科技園公司，關注園區內如何做好協調，特別是在招商引資工作上，當局會否優先批地予龍頭企業，以及與附近私人土地有協作發展。

孫東表示，新田科技城發展方向定位是清晰而一貫，早在2021年政府已提出發展新田科技城，就是以創科產業作為主要發展方向，並期望它能成為舶來品創科產業發展的重鎮，又能與河套發展相輔相成。他亦稱，龍頭企業在這裏發展，只要肯投資當局就歡迎，但有些看似不是龍頭企業，又有很大發展潛力，真金白銀在香港投資，當局同樣歡迎。

記者：郭詠欣

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