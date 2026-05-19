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李家超宣布6月初出訪中亞兩國 包括哈薩克及烏茲別克 提三大目的

政情
更新時間：09:30 2026-05-19 HKT
發佈時間：09:30 2026-05-19 HKT

特首李家超今早（5月19日）出席行政會議前見記者。他提到多項重點議題，包括宏福苑聽證會、網約車等。他亦宣布6月初會率團出訪中亞兩國。

6月初出訪中亞 為新興市場合作交流奠定基礎

李家超指，將於6月初率領代表團出訪中亞，包括哈薩克及烏茲別克。兩國都是中亞龐大市場，天然資源豐富，經濟潛力優厚。成員包括政府官員，另有60位高級別商界代表，當中香港代表包括逾30人。這規模比起去年的中東訪問團更大。

李家超指，去年出訪中東取得豐碩成果，訪問團中有20多位來自七個地區的內地企業代表參加。訪問中東期間，代表團建立了高層次的聯繫，並簽署了多方面的合作協議，成果豐碩。李家超表示，該次出訪中亞有3個主要目的，包括：推動新興市場奠下基礎、加強政府與政府之間的關係及往來，以及構建「樞紐對樞紐」的合作模式。

李家超表示，這是他首次出訪中亞。他相信代表團成員透過實地考察，能更深入了解中亞地區在金融、貿易、基建、創科等不同領域的最新發展，從而發掘新的市場機遇。同時，代表團亦會向當地商界積極推介香港在「一國兩制」下的獨特優勢，吸引中亞企業利用香港平台拓展業務。

香港與中亞合作已有一定成績

在加強政商關係與推動緊密合作方面，李家超指出，香港與中亞的合作已有一定成績。例如在金融方面，一家哈薩克企業去年在香港與阿斯塔納同步上市；哈薩克開發銀行亦在香港首次發行人民幣點心債。他將與當地政府官員會面，進一步鞏固合作，為企業拓展業務及對接項目創造更有利的環境，同時加強民心相通，推動更多商務與人文交流。

第三是構建「樞紐對樞紐」的合作模式。李家超指出，哈薩克與烏茲別克是中亞的兩大國家，也是外資進入中亞市場的樞紐；而香港則是外資進入東亞及東南亞的樞紐。兩個樞紐加強合作，建立「樞紐對樞紐」模式，可以構建連接中亞與東亞、東南亞的新通道，有利於香港經貿及服務業的發展，創造更多就業與增值機會。

世界貿易關係正在重塑，特區政府今次主動開拓中亞市場，旨在為香港建立新的商貿通道，發掘充滿機遇的新興市場。這不僅能鞏固傳統市場，更能發掘新財路，發揮香港作為「出海」平台的角色，讓中亞國家更認識並重視香港的市場優勢，為香港帶來更多經濟收益，讓市民分享經濟紅利。

談中美元首會晤：兩國關係穩定 對香港大有裨益

中美元首早前結束會晤，李家超表示，兩國同意建立「建設性戰略穩定關係」，並在關稅安排、貿易投資合作及市場准入等經貿領域取得積極成果。他認為，相關共識為中美經貿關係及全球經濟注入了更多確定性與穩定性，這不僅有利於全球貿易，亦對香港整體的經濟貿易及港美貿易大有裨益。

李家超強調，香港屬於外向型經濟體，容易受主要市場的變化影響。中美市場的確定性增加，將大幅減低外圍動盪對香港的衝擊，讓香港能夠更專注於構建蓬勃的經濟環境、推動建設發展以及改善市民生活。他補充，是次中美元首會面的積極成果，讓他對香港未來的正面發展更具信心。

升格獨立委員會？李家超提兩大原則：委員會獨立運作、有需要可提要求

被問到政府向宏福苑居民發收購通知書，但亦有居民希望開業主大會後才做決定，李家超指收購方案以情理法兼備為原則，政府已向各單位業主發信，希望其細心閱讀各方案，按考慮選擇，目前正收集信件，正式情況要交由委員會工作審視，明白社會對事件的關心，政府考慮方案時會分析受影響家庭的困難、物業主場情況、謹慎運用公共資源等。

李家超指，每一個方案都要考慮實質可行性，政府從中亦承擔了很多不確定性，如保險、訴訟等，希望大家細心考慮需要，政府亦會繼續做好解說及支援工作。他明白有人要求開業主大會，相關管理公司已召開簡介會，解釋不同帳目的退款安排等，管理公司亦已向土地審裁處尋求指示，相信會妥善處理。

被問到獨立委員會會否升格調查委員會，傳召屢被居民點名的區議員黃碧嬌等人。李家超指高度肯定陸官及兩名委員的工作，任何獨立委員會運作模式都是獨立進行，他已給予委員會最大靈活度及自主度，如有需要可向其提出要求。他重申委員會是獨立運作，委員會會作最適當判斷和安排。

就網約車發牌，李家超指政府要做好數量管控，會考慮各方意見，上半年提交附屬法例予立法會。

就宏福苑大火揭示部分政府部門失職，會否影響公務員加薪考慮。李家超指整個公務員涉及約17萬同事，看表現應看整體性，獨立委員會正作審視，責任承擔方面會作處理。在上樓執拾工作中，每日都有近千名同事協助受影響家庭。過程中政府亦以民為本、安全有序等原則。今次參與的公務員同事，來自很多不同部門，且工作性質與本身崗位無關，是自願幫忙。

因此他會整體審視公務員表現，薪酬趨勢調查委員會今月內會公布調查初步結果，政府一向考慮六大因素。他指今年做法會一致，又提醒政府決定會影響私人市場，政府會考慮各方因素再作決定。

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