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全球繁榮峰會︱李家超：香港首季經濟增長5.9% 續成穩定可靠經濟體

政情
更新時間：21:03 2026-05-18 HKT
發佈時間：21:03 2026-05-18 HKT

行政長官李家超出席第三屆全球繁榮峰會歡迎晚宴，致辭時強調香港推崇自由貿易與多邊主義，並引述國際貨幣基金組織（IMF）的評估，肯定香港作為國際金融中心及「超級聯繫人」的角色。他指出，香港首季經濟強勁擴張，按年增長5.9%，將繼續發揮連接不同經濟及文化的橋樑作用。

倡導多邊主義 配合國家發展目標

李家超表示，峰會的宗旨與國家的目標不謀而合。他提及國家主席習近平早前提出的全球治理倡議，強調遵守國際法治、踐行多邊主義及倡導以人為本等核心理念，彰顯國家致力構建人類命運共同體的承諾。李家超重申，香港一直恪守並實踐這些價值觀，推崇自由貿易與多邊主義，大門長期為所有人敞開。

李家超指，在充斥着地緣政治及經濟不穩的動盪世界，香港作為穩定可靠經濟體的優勢顯示易見。
李家超指，在充斥着地緣政治及經濟不穩的動盪世界，香港作為穩定可靠經濟體的優勢顯示易見。

李家超指出，在充斥地緣政治及經濟不穩的環境下，香港作為穩定可靠經濟體的優勢顯而易見。他引述國際貨幣基金組織就香港經濟及金融狀況的評估，指該報告再次肯定香港作為國際金融中心及「超級聯繫人」的角色，尤其在主要股權集資中心及離岸人民幣業務樞紐方面，並確認香港經濟正持續復蘇。數據顯示，香港今年第一季經濟強勁擴張，按年增長5.9%，較上一季的4.0%增幅有所加快。

他感謝匯賢智庫、上海國際問題研究院及香港歐洲商務協會合辦是次峰會，並期望香港在持續發展經濟的同時，繼續成為文化樞紐及交流平台，充分發揮連接不同經濟、文化及機遇的橋樑地位。

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