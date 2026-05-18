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政府增撥50億元作維護國安開支 6年共計撥款180億

政情
更新時間：17:20 2026-05-18 HKT
發佈時間：17:20 2026-05-18 HKT

政府刊憲公布截至今年3月底的政府季度帳目，顯示當局在上個財政年度，再從一般收入中轉撥50億元非經常性開支，用作維護國家安全。這是《香港國安法》生效以來，政府第三度為國安開支作出撥備，令相關專門款項總額累計達180億元。

屬非經常性撥款 不受現行法律限制

政府於季度帳目中解釋，根據《香港國安法》規定，經行政長官批准後，財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項，以支付關於維護國家安全的開支，並核准所涉及的人員編制，有關安排不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。帳目亦列明，是次撥出的50億元屬於非經常性撥款，旨在用以增加專門款項支付維護國安的開支。

翻查資料，財政司司長陳茂波曾於2020年12月及2023年3月，從政府一般收入中撥出80億元及50億元。

 

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