議員倡設單一殘疾人士委員會 勞福局：難調動各政府部門支援

政府正就聯合國《殘疾人權利公約》第四、五次合併報告的內容大綱諮詢公眾意見。有立法會議員關注政府會否考慮成立「殘疾人士事務委員會」，廣邀更多殘疾人士及照顧者，就社區生活實際問題提出解決方案。勞工及福利局副局長何啟明今日（18日）到立法會出席政制事務委員會會議時表示，殘疾人士的福祉涉及勞福局、房屋局、運物局等多個部門，強調「若獨立出去反而難以調動各政府部門支援」。

保留跨部門機制有利調動支援

立法會進出口界議員鍾奇峰關注，政府會否考慮成立一個單一的「殘疾人士事務委員會」，廣邀更多殘疾人士及照顧者，就社區生活實際問題提出解決方案。何啟明表示，兩年前改革康復諮詢委員會時已聽取相關意見，但當局認為需保留跨部門協調機制，因殘疾人士的福祉涉及勞福局、房屋局、運物局等多個範疇，「若獨立出去反而難以調動各政府部門支援」。他提到，委員會上屆已增加殘疾人士及照顧者代表，希望可以做到平衡，「既可以真實改善他們在香港生活的情況，也可以令他們更加自主地表達意見。」

何啟明又指，公眾諮詢已在本月11日開始，至6月30日結束，內容大綱會上載至勞福局網站，並發送至康復界的非政府機構及團體，邀請他們發表意見。諮詢期間，當局亦會聯同康復諮詢委員會舉行公眾諮詢會，聆聽公眾人士及相關團體表達的意見。

勞工及福利局副局長何啟明。

立法會進出口界議員鍾奇峰。