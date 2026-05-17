中美元首會面對話 陳茂波稱為香港強化對外聯繫創造更有利環境

財政司司長陳茂波表示，上周中美元首會面，稍後俄羅斯總統也將訪華，國際格局出現積極信號。在地緣政局動盪之際，這些對話將為國際大局注入穩定性，也為香港強化對外聯繫創造了更有利的環境。

陳茂波在網誌表示，近期不同國際機構對香港的客觀認可，也反映外界更了解香港的最新發展和未來潛力。國際貨幣基金組織日前發表了最新報告，肯定香港作為國際金融中心及「超級聯繫人」的角色，並認同包括發展北部都會區在內的各項政策措施，有助本港發展創科和高增值服務，支持經濟增長和經濟結構轉型。穆迪和惠譽最近亦確認香港的信貸評級和「穩定」展望。

這些判斷不僅反映香港經濟基調良好，前景正面，以及公共財政穩健，更說明積極持續溝通講解，能讓國際機構更充分了解本港的情況、發展方向和機遇。它們的評估等資訊能為全球投資者和工商金融界提供參考，有助吸引更多國際長期資金投資香港。

陳茂波上周在香港理工大學工商管理博士（DBA）課程30周年晚宴致辭。陳茂波網誌

陳茂波上周出席第30屆香港醫學論壇。陳茂波網誌

陳茂波上周出席第30屆香港醫學論壇。陳茂波網誌

冀歐洲之行將蓬勃創科與金融生態等優勢 轉化為機遇

陳茂波明日（18日）凌晨將啟程前往巴黎、布魯塞爾和蘇黎世。他提到，會先出席在巴黎舉行的打擊恐怖份子融資全球部長級會議，與八十多個國家和地區的代表商討加強合作，展示香港作為國際金融中心在這方面的承擔；然後，在上述城市與歐洲的主要金融機構、私募和創投基金代表，以及家族辦公室負責人會面，深化合作、招商引資。期望歐洲之行，可將蓬勃的創科與金融生態和人才優勢，轉化為國際投資者看得見的機遇。

陳茂波稱，政府全力強化對外聯繫，是讓香港的開放穩定與發展前景被更廣泛了解和信任；全速鞏固和提升優勢，是為了在變局中為香港開拓更廣闊的發展新局，並貢獻國家發展大局。當國際資金與香港的發展相遇、與大灣區的前沿創新對接，彼此更好相互成就，就能為全球未來的共同繁榮，作出獨特的香港貢獻。