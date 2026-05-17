洪水橋產業園︱林健鋒：研為進駐企業提供免稅優惠 租買安排具彈性 長遠可考慮發債

獲注資100億元的洪水橋產業園正籌備起步。行會成員、洪水橋產業園董事局主席林健鋒於電視節目《講清講楚》中表示，產業園定位為北都品牌，並聚焦食品、醫療及大數據等行業。他強調會以「度身訂造」模式吸引企業，提供彈性租買方案，未來有成績後不排除透過發債融資。

產業園度身訂造優惠 國內外企業急食「頭啖湯」

對於洪水橋產業園發展，林健鋒坦言萬事起頭難，首要任務是聘請行政總裁及組織團隊，團隊需具靈活性和前瞻性。他計劃設立一站式服務中心，協助企業處理商業登記、開設銀行戶口，甚至子女教育等問題，吸引優才及專才來港落地生根。他又建議優化流浮山、尖鼻咀等周邊環境，配合行山、觀鳥等生活配套，並表示不會死板賣地或租地，會為優質企業度身訂造方案，冀政府接納相關建議。

林健鋒期望將產業園甚至整個地區打造成北都品牌，藉此推動本港科研發展，並與大專院校在實習與科研上產生協同效應。他透露，近期已接獲不少本地、內地及海外企業的查詢，「國內嘅朋友又搵我，外國嘅朋友又搵我，香港嘅朋友都急急想食頭啖湯」，他亦指有美國投資者看中香港水電供應穩定且資訊自由流通，有意落戶發展大數據中心。

在招商策略方面，產業園歡迎各行各業，但重心會傾向食品、醫療用品、高科技生產及大數據等領域。林健鋒指出，園方不會「一本經書讀到老」，將根據不同企業的需求提供「度身訂造」的發展計劃。視乎企業屬勞工密集或高科技初創，園方可探討「先租後買」、短期租約或直接買地等彈性方案。對於能否為進駐企業提供稅務優惠，林健鋒承認香港的劃一稅制受法例規管，無法輕易更改。但他透露，過去曾提出在特定地區提供為期五年的免稅優惠建議，承諾未來將繼續與政府多加溝通，深入了解及探討處理稅務優惠的可行方法，以盡力協助企業。

有成績後或考慮發債

對於北部都會區內其他「片區」招標會否構成「塘水滾塘魚」的競爭，林健鋒認為有競爭屬好事。他強調，洪水橋產業園能提供多於片區的支援，包括一條龍服務的辦公室及周邊居住與交通配套。他形容產業園「麻雀雖小，五臟俱全」，期望企業及人才進駐後能有歸屬感，並相信若產業園發展成功，將能帶動周邊地區，達致互惠互利。

產業園目前獲政府注資100億元啟動，外界關注資金是否足夠。林健鋒表示，現階段會採取「睇餸食飯」原則，期望引入外部資金進行共同研發以拓展資金來源。他表明，只要基礎建設完善並開始有企業進駐，在確立成績後，日後若有資金需求會考慮發債融資。

帳目交審計署審查？ 林：樣樣嘢都要綁手綁腳就冇咗個速度

至於產業園的帳目應否納入審計署的審查範圍，林健鋒指交由政府決定，但強調「如果你樣樣嘢都要綁手綁腳，乜嘢都要根據個程序去做呢，我哋就冇咗一個速度」。他重申，園方一定會「應使則使」，且董事局內設有五名局長把關，每年亦須向立法會提交成績表接受問責審核，確保公帑運用得宜，若用得不妥當，相信必定被立法會「捉上去問三日三夜」。他又笑言自己是「無糧主席」，並不支薪。

另外，中美兩國元首會晤日前結束。林健鋒表示，是次會晤萬眾期待，氣氛良好，尤其關稅調整對香港有利。他指出，過去數年美國買家要求中國生產商到越南或印尼設廠，影響香港出口，但生產效率未如理想，若關稅問題得以解決，對今年第二、三季出口增長必有幫助。他又提到，香港的特惠地位同樣重要，涉及的不只是關稅，還有多項放寬措施。

對於政府近期推出為期兩個月的燃油補貼及隧道費折扣，有意見認為不夠。林健鋒表示，不應全面干預市場。他指若戰事持續，整體經濟亦難好轉，部分製造業原料價格已升一倍甚至兩倍。他認為政府可從租金或收費方面小心處理，但不可樣樣補貼，否則庫房會迅速空虛。