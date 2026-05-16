澳門律師公會舉辦「2026律師日」 湯文龍 : 港澳攜手推進大灣區法治發展

今年是澳門律師公會成立35周年。粵港澳大灣區具有「一國、兩制、三法域」的獨特制度優勢，為世界所獨有，亦為推進國家涉外法治建設提供重要實踐平台。在此背景下，港澳加強法律專業協作，有助優勢互補、規則銜接與機制對接，並提升大灣區競爭力，服務國家高水平對外開放。

湯文龍: 發揮香港普通法優勢及澳門中葡平台功能 助大灣區法治發展

香港律師會會長湯文龍應邀出席由澳門律師公會於昨日( 15日 )舉辦的「2026律師日」，並擔任開幕典禮主禮嘉賓及出席慶典晚宴。今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是澳門特區「三五」規劃編製與實施的啟動之年。作為澳門法律界的年度盛事，活動展示當地法律專業的發展成果，並為港澳法律界深化合作提供重要平台。湯文龍與澳門官員、法官及法律業界人士深入交流，肯定港澳兩地法律界關係深厚，並強調深化合作有助發揮香港國際化普通法優勢及澳門中葡平台功能，推動大灣區法治協同發展。

澳門律師公會黃顯輝理事會主席在慶典晚宴致辭時表示，澳門律師公會將主動參與粵港澳大灣區和橫琴粵澳深度合作區法治建設，並與香港及內地法律界共同服務大灣區融合發展和琴澳一體化建設。澳門律師業界應主動當好「精準聯繫人」，服務國家高水平開放，發揮法律專業優勢，助力國內企業「走出去」及外地企業「走進來」。

同日下午，律師會理事暨大中華法律事務委員會副主席徐凱怡擔任主題發言嘉賓，出席澳門律師公會舉辦的「為國家高水準對外開放貢獻力量，企業『走出去・引進來』的戰略規劃與全方位法律風險防控研討會」，就法律專業如何支援企業跨境發展與風險治理作專題分享。

徐凱怡指出，香港在「一國兩制」下具備成熟的普通法制度優勢，並結合粵港澳大灣區發展實況，闡述香港律師可發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，在跨境交易、國際爭議解決及涉外法治建設等範疇，提供清晰、可預期及具公信力的法律支援，助力區域法治協作與高質量發展。

另外，在2018年12月成立的《粵港澳大灣區律師協會聯席會議制度》框架下，港澳與內地法律界持續保持常態化溝通與協作。有關機制有助促進三地規則銜接、人才交流及跨境法律服務發展。第十七次粵港澳大灣區律師協會聯席會議將於6月中旬舉行，屆時將就大灣區法律事務進一步深入交流與探討。

2026律師日亦設有免費法律諮詢服務，將於5月16日及17日每日上午10時至晚上8時舉行，服務由澳門、香港及內地律師聯合提供，為市民解答本地、內地及香港法律問題。律師會今日（16日）亦派會員共同參與服務社會，體現法律專業服務市民的責任與擔當。