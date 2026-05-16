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香港醫學論壇︱陳茂波：香港具備四大優勢 可成全球醫療創新核心基地

政情
更新時間：16:14 2026-05-16 HKT
發佈時間：16:14 2026-05-16 HKT

財政司司長陳茂波今日（16日）出席第30屆香港醫學論壇時表示，香港在知識產權保護、頂尖研發、資本市場及大灣區協同效應四方面具備獨特優勢，有條件成為全球醫療創新生態系統的核心基地。

擁四大優勢 官產研高效協同

陳茂波闡述香港具備的四大獨特優勢。在法律層面，香港的普通法制度能為跨國生物科技企業提供堅實的知識產權保障；在科研人才方面，本港不但擁有兩所躋身全球25強的頂尖醫學院，第三所醫學院亦即將落成，將進一步擴大研究與培訓容量。

財政司司長陳茂波。
財政司司長陳茂波。

資本市場方面，香港已匯聚超過80家生物科技企業上市，總市值高達1,200億港元，並坐擁亞洲第二大的私募股權市場，融資渠道完備。而在大灣區的協同效應下，香港的創新者可於一小時交通圈內，高效貫通實驗室、臨床應用以至生產工廠。目前，全球十大藥廠中，已有五家選擇在港設立區域研發中心。

設監管中心推「第一層審批」

陳茂波續指，為加快創新藥物面市，香港醫療產品監管中心將於今年成立，以支持香港對藥物及醫療器械進行「第一層審批」。同時，在河套深港科技創新合作區，港深雙方正共同推動生物樣本及臨床數據等科研資源的跨境流動，香港亦積極爭取內地相關監管機構在港設立分支。此外，政府已成立的「AI+與產業發展策略委員會」將制定AI在各行業的融合路線圖，並以生物科技及具身智能作為首要推進的領域。

陳茂波最後呼籲醫學界加強預防疾病的工作，並期許香港能成為醫療突破的發源地，讓發展速度與惠及廣度並進，使普羅市民能切實感受醫療進步帶來的好處。

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