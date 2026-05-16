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特朗普訪華｜許楨：行程旨在穩定選情非求突破 形容中美關係定調「平實」

政情
更新時間：15:45 2026-05-16 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-16 HKT

美國前總統特朗普結束訪華行程，智明研究所研究總監許楨今日（16日）在電視節目表示，分析特朗普此行主要與美國中期選舉有關，旨在穩定國內經濟及選情，非為尋求中美關係會有重大突破。中方則將關係定調為「戰略穩定」，反映雙方態度平實，以管控分歧為首要目標。

對於特朗普相隔九年再度訪華，許楨指出，其表現較以往拘謹，與八、九年前貿易戰時的霸氣截然不同。他分析，美國在貿易戰及科技戰後，國內通脹問題日益嚴重，尤其在特朗普提名的新任聯儲局主席意外加息後，通脹率已逼近4%，對選情構成壓力。

許楨認為，特朗普此行有求於中國，期望透過增加採購價廉物美的中國商品，以紓緩美國本土的通脹壓力，從而穩定其在中期選舉前的選情。他指出「攻守易勢」的轉變，從特朗普在人民大會堂會面時的肢體語言及罕有地「照稿讀」的行為可見一斑，反映現時中國在綜合國力上已今非昔比。

中美關係新定調：戰略穩定取代宏大想像

至於特朗普聲稱願開啟「有史以來最好」的美中關係，許楨表示並不樂觀。他強調，中國官方在特朗普到訪前後，已將雙邊關係清晰地定調為「戰略穩定關係」，旨在「拓展合作，管控分歧」。

許楨分析，此定義取代了以往「新時代大國關係」等較具想像空間的提法，形容此定調「平實」，反映雙方沒有提升關係層次的願望，僅求「不要弄出甚麼所謂失控的情況出來」。他認為，這顯示外界不應對中美關係抱有不切實際的幻想。

台灣問題：北京戰略天秤正在轉變

在台灣問題上，習近平重申其為中美關係中最重要議題。許楨認為，隨台灣分離主義與日本新軍國主義者互相呼應，和平統一的紅利正逐漸減少。與此同時，解放軍在太平洋的軍力已向中方傾斜，意味著以武力解決分離主義者的代價正相對降低。

他特別提到，習近平在會面中，罕有地當著美國元首面前提出「百年未見之大變局」，這潛台詞是承認中美已是平起平坐的兩個大國，為未來數年的競合關係定調。他認為，北京在台灣問題上或將更趨強硬，甚至可能在處理台灣問題時，一併解決與日本的紛爭。

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