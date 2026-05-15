洪水橋產業園︱議員憂不斷撥款成「無底深潭」 發展局：10年收支平衡 中長期靠市場資本

立法會財委會今午（15日）召開會議，審議向政府撥款100億元，作為洪水橋產業園公司的注資股本，支持初期營運和發展需要。多名議員關注產業園公司日後能否自負盈虧，以及如何達到預期效益。項目最終於在席大比數議員支持下通過。

洪水橋產業園全面啟用後 年創造逾萬職位

選委界吳傑莊表示，政府根據顧問進行的經濟影響分析研究，產業園首階段發展對香港每年的經濟貢獻為39億元，並可創造4,100個本地就業職位。至全數23公頃土地全面使用後，每年經濟貢獻達110億元，創造逾1萬個職位。他關注當局如何評估這些數據，有否擬定哪些公司或項目可進入產業園發展以取得預期效益，以及當中有多少屬稅收。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，這些數據均委託顧問進行估算，考慮到企業落戶洪水橋後，除生產帶來的經濟效益外，亦可能帶來其產業鏈上下游企業，產生更多經濟效益。

至於計算方法，她指顧問因應產業園重點引進先進製造業、高增值產業，加上23公頃土地可產生的樓面面積，以及可扶持的企業數量等作出估算。預估稅收方面，她坦言顧問估算未計及此部分，但縱然此刻沒有具體數字，相信政府庫房收入及社會經濟均可有進帳。

議員憂產業園重複申撥資助

選委界莊家彬表示，產業園公司會分批開發23公頃用地，首階段為8公頃，當中三分之二由園區公司開發，預料需花88億元。他問政府有否評估之後投資回本、租金收入，甚至加上銀行融資，是否足夠應付第二階段15公頃的開發，還是若干年後需再回財委會申請撥款。

保險界陳沛良則指，產業園公司資金由政府投入，雖不要求賺錢，但希望園區公司財政健康、有財政紀律，否則每年營運開支或入不敷支，變成政府不斷注資的無底深潭。他續稱，政府預計園區公司10年後才能達至收支平衡，換言之5年後很大機會需向政府拿資助，問當局估計5年後的赤字為多少？

何珮玲表示，政府期望產業園的財務模式是在起始沒有收入時依賴政府注資，中長期則多用市場資本，透過公私營模式減少對政府注資的依賴。董事局開始運作後，當局會確保產業園公司做到自負盈虧。

她又指，顧問是基於政府注資100億元，估算園區公司需10年才可達至收支平衡。行政總裁上任後，政府會與其討論開支問題，希望他善用100億元做好首階段發展，並引入更多市場資金。

記者：郭詠欣