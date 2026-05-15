李家超引《左傳》三個「不朽價值」 寄語新聞界立德立功 不把新聞作個人工具

行政長官李家超今日( 15日 )出席「2025香港最佳新聞獎」頒獎禮，恭賀所有得獎者，並期望他們繼續發揮專業能力，為香港提供更多優質的新聞作品。他在致辭時更引用了《左傳》的三個「不朽價值」，寄語香港專業新聞從業員繼續砥礪前行。

李家超：相信傳媒會秉持提升國家和香港利益核心價值

首先是「立德」——堅守道德擔當，樹立專業媒體典範。李家超指，面對當前世界局勢紛亂多變、地緣政治日新月異，相信傳媒從業員會恪守專業操守，秉持提升國家和香港利益的核心價值。新聞報道影響力大，因此責任亦重大。新聞報道給予工作者一些權利，權利就有責任，這些責任包括不偏頗、不把新聞作個人工具、不謀私，並向市民傳遞正確信息和引領優質資訊。

第二，是「立功」——說好中國故事、說好香港故事，不斷貢獻力量。優秀的新聞工作者，會勇於肩負使命，以建功於國家發展的遠大志向、守護真相的職業道德，以及服務市民的高尚情操，推動香港服務國家、聯繫世界，為社會發展、人民福祉貢獻新聞力量。

第三，是「立言」——製作優質報道，為時代留下正確和專業的紀錄。專業及優秀的傳媒從業員以具有大局觀的視覺、忠於事實的報道手法，引領讀者縱覽社會面貌、剖析政經發展，同時幫助政府更全面掌握民心社情，主動發揮新聞媒體記錄社會真實故事的功能。他相信，本港新聞界會繼續發揮行業正向影響力，向市民和海內外朋友，闡述香港的良好發展事實、機遇和優勢。

李家超表示，建設更美好的香港，不僅需要政府的努力，更有賴社會各界的共同參與，而傳媒的角色至關重要。這正是共建香港這個家園、推動持續發展的關鍵所在。