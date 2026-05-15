立法會對接國家「十五五」規劃小組完成初步報告 已辦90場諮詢會收逾400份意見書

立法會「主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」今日（15日）舉行第二次會議，委員會主席吳秋北表示，六個專題組已完成初步報告，並在短時間內廣泛諮詢逾4,000人次，形容進展良好，達到「問計於業界」及匯集民智的預期效果。

六專題組已初步完成專題報告

吳秋北指出，自4月24日首次會議後，各專題組在三周內均取得良好進展，六個專題組已初步完成專題報告。

舉行約90場諮詢會 收集逾400份意見書

吳秋北稱，立法會議員在過程中「總動員」參與，除建言獻策，更在短時間內有系統地廣泛接觸各界，合共舉行約90場諮詢會，接觸超過4,000人次，並收集到400多份意見書。他肯定立法會議員高效務實的作風及秘書處的支援。

他續指，政府現正加速編制香港首份五年規劃，工作小組委員會將繼續與政府緊密溝通，並會將各專題組報告整合，形成涵蓋所有指定範疇的整體報告後提交政府參考。報告中的意見資料，將會融入到政府稍後推出的諮詢文件中。

記者：梁珮旻