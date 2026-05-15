投射紅光輔助裝置｜裝100個路口要花2100萬？議員質疑造價過高 運輸署：每組裝置僅1.5萬元

「投射紅光輔助裝置」及「對角行人過路處」兩項行人過路設施優化計劃已試行一段時間，運輸及物流局今日（15日）向立法會交通事務委員會交代最新進展。當局表示，紅光投射輔助裝置試行後，行人衝紅燈比率減少約兩成半；而對角行人過路處則可縮短過路時間約三成。有議員關注輔助裝置造價高昂；亦有議員批評紅光投射在夜間「恐怖、不美觀」，建議改用地燈替代方案。

未有計劃擴大安裝協助長者及殘疾人士智能裝置

新界東南方國珊關注輔助裝置安裝進度。她引述文件指，安裝裝置後交通意外數字大幅減少73%，但目前僅在100個地點安裝，尚有1,900個地點未有相關裝置，詢問署方具體安裝時間表。署方解釋，現時選取的100個地點大多屬交通黑點及行人使用密集的位置，會按合適性及資源運用情況，逐步檢視其餘地點。

另外，方國珊亦關注有關協助長者及殘疾人士的智能裝置安排。她表示，一般市民未必知道可利用樂悠咭或八達通拍卡延長過路時間，要求署方交代具體可延長多少秒、對道路交通有何影響，以及是否可考慮在所有過路位安裝。運輸署署理助理署長/技術服務郭家駿回應指，相關智能裝置使用量一直偏低，即使初期曾進行宣傳，成效仍不理想，故目前只會保留現有路口裝置，未有計劃擴大應用。

陳克勤質疑裝置造價高昂 陳恒鑌倡改過路燈號設計

新界東北陳克勤質疑裝置造價高昂，共花費逾2,000萬元，「上面加嚿打橫嘅鐵，整粒LED燈，點解要20幾萬」。郭家駿回應澄清，2,100萬費用是在100個路口、合共安裝1,400組裝置的總開支。按此計算，每組裝置約為1.5萬元。署方表示，會審慎運用資源，未來將針對新增的行人過路交通意外黑點安裝同類裝置，以更有效地保障行人安全。

委員會主席陳恒鑌指，紅色投影在夜間「恐怖、不美觀」，意見好壞參半，建議運輸署探討改用地面燈號等替代方案。他又指，現時不少市民對過路燈號感到混淆，綠燈閃動時按理不應開始過馬路，但許多人仍照衝不誤，結果被罰款，建議改為紅燈閃動時才提示不可起步、正在過路的應加快步伐，認為「見到紅色就唔好再過」更符合一般人的直覺。運物局副秘書長葉家昇回應稱，樂意探討不同設計，但指現行紅綠燈及閃動提示「行之已久」，若要改動需深思熟慮、廣泛諮詢公眾，確保市民適應新系統，承諾會再作研究。

姚柏良倡斜角過路處增打卡元素 局方憂影響交通安全

旅遊界姚柏良以東京澀谷對角十字路口為例，指該處不僅是交通樞紐，更是遊客必到的打卡熱點。他問及，本港未來在設計斜角行人過路處時，會否考慮加入藝術圖案、創意視覺元素或地區特色，令設施在安全便利之餘，亦能展現本地文化，成為獨特的城市景觀。葉家昇回應指，推行行人過路處優化計劃的初衷，是為了方便行人及道路使用者。若路口加入過多特色元素，可能吸引市民或遊客停留打卡、拍照，反而不利日常行人過路，甚至對交通造成影響。

新界西北莊豪鋒關注能否將新一代電子行人過路發聲裝置應用於紅光投射輔助裝置，當行人靠近15米內才亮燈，減少對附近居民的滋擾。葉家昇回應指，若紅光時亮時滅，或會違反提醒市民紅燈勿過路的初衷。此外，署方憂慮感應器的實時準確性或存在隱憂，若紅光只在行人靠近時才投射，或會令部分行人感到困惑，甚至擔心「點解我行埋去突然間有一吓紅光射落嚟」。

記者：郭文卓