審計報告揭智能廚餘回收桶採購漏洞 環境局：按建議完善管理 續投資源擴廚餘回收網絡

最新一份審計報告發現環保署推行智能廚餘回收桶服務時，採購工作存在漏洞，且部門嚴重低估服務需求，並在廚餘收集服務的質素監管不足。立法會政府帳目委員會今早（15日）召開公開聆訊，環境及生態局局長謝展寰表示，隨著廚餘回收網絡不斷擴展，廚餘收集總量由2021年每日約130公噸，增加至現時平均約390公噸，政府將繼續投入資源擴展廚餘回收網絡，並按審計署建議完善廚餘管理工作，為社會各界提供更便利、更具成本效益的廚餘回收服務。

環保署正檢視及優化合約招標前估價方法

環保署署長徐浩光表示，為完善廚餘收集服務管理工作，署方已制定一系列監測廚餘收集服務的指引，清楚訂明廚餘收集點的實地巡查準則及程序，違規評估及逾期提交報告的跟進程序等。合約招標工作方面，署方已強化內部審核招標文件的機制，亦試驗引入人工智能技術，協助覆檢招標文件，以確保招標工作符合政府採購指引，署方更正檢視及優化合約招標前估算的估價方法，以期在日後招標工作提供更務實的預算。

家居與工商廚餘回收增幅差距大 署方：與計劃推行先後次序有關

自由黨飲食界梁進關注，家居廚餘收集量大幅上升九成的原因，是否當局大力推進廚餘回收設施所致，而工商業即食肆及街市廚餘收集量升幅只有約一成，與家居的距離非常大，問及原因為何。

徐浩光表示，署方在2021年開始推出廚餘先導計劃，早期在主要廚餘量較多的工商業處所提供點對點的收集服務，故工商業廚餘上升，在2021／22年已有上升，家居廚餘收集則在2023年底才開始擴展，因此家居廚餘回收量於2024／25年開始大幅上升，兩種收集量有差距，主要是與兩個計劃推出先後次序有關。

招標預算與實際金額落差達七成 署方擬加強溝通

會計界吳錦華表示，在合約招標上，署方的預算與實際招標金額相差四成至七成，將來有何方法，令預算可更貼近實際情況，例如向投標者透露更多資訊，讓他們更掌握情況。

徐浩光稱，做招標時是想看有何方法逐步將價格下降，故在做標書前，做了很多市場調查，亦會問承辦商一些相關資料以了解行情，原來是設定評分標準技術佔六成、價錢四成，但最後認為可以兩者平均佔比，令投標者在投標時價格會相對謹慎一些，變相出現差額。他續稱，將來會與投標者有更好溝通，讓他們更掌握情況，令署方預算會更為準確。

記者：郭詠欣