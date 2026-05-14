經民聯倡打造香港成「資金安全港」  籲回調IPO認購股份比例至10%  簡化流程拓上市渠道

經民聯今日（14日）就「打造香港成為國際資金『安全集聚港』」提出多項建議。經民聯指，面對環球局勢不穩，香港憑藉金融自由、法治優良及政治穩定三大優勢，正吸引大量國際資金流入，建議當局應主動出擊，倡拓上市渠道、發展債券市場、拓展離岸人民幣市場、及協助內地企業「出海」等多方面入手，吸納國際避險資金，鞏固國際金融中心地位。

吳永嘉：擁三大優勢成資金避風港

經民聯黨魁、立法會議員吳永嘉表示，中東地緣政治局勢持續不穩，全球正進入更加不確定的階段。他認為，能同時滿足金融自由、法治優良、政治穩定三大條件的國際金融中心僅有香港，這是國際資金選擇香港，而非新加坡或歐美金融中心的主要原因。

吳永嘉建議，香港應採取更積極措施，主動對接國家「十五五」規劃，針對股市、債市、理財家族辦公室三方面推出措施，積極吸納國際避險資金。同時，應從吸引外資、協助內地企業「出海」及開拓新興市場三方面入手，大力吸引企業落戶。

梁美芬籲回調IPO 認購股份比例至10%

經民聯副主席、立法會議員梁美芬指出，數據顯示中東主權基金在港股首次公開招股（IPO）的參與度顯著提升，證明香港對中東資金的吸引力。

梁美芬指出，港交所於2025年8月將首次公開招股的認購股份比例由10%降至5%，並引入新的發行機制，雖給予發行人更大彈性，卻可能削弱散戶參與機會。該機制或導致發行過度依賴機構投資者，令散戶的中籤率在長期內偏低，損害股票市場的普及性與普羅大眾的投資者利益。她建議當局重新審視並調高IPO的本地公開認購比例，提供更多機會予散戶參與，並鼓勵不同投資者公平參與。

陳祖恒倡拓上市渠道 黃永威籲擴展離岸人民幣市場

經民聯副主席、立法會議員陳祖恒則指，目前有約500間公司正排隊等待上市，但市場每年處理量僅約80宗，存在明顯差距。他建議，應將放寬未盈利生物科技公司上市的經驗，擴展至其他有潛力的傳統及新興產業，並透過簡化流程、減免費用等方式，降低中小企上市門檻，同時加強在新興市場的推廣。

在吸引避險產品方面，經民聯、工業界立法會議員黃永威建議，香港可提供伊斯蘭債券、人民幣、黃金及數字資產等多元化產品。他倡議大力發展債券市場，例如推出新資助計劃，鼓勵更多來自東盟、中東等地的外國企業來港發債，並研究將債券證券化，降低投資者入場門檻。

就離岸人民幣市場，黃永威建議將香港由「結算通道」升級為「定價中心」。他提議為市場發展訂下更清晰的路線圖，爭取中央擴大人民幣資金池，並增加人民幣計價的股票產品選擇。

助內企「走出去」 開拓新興市場

經民聯、商界立法會議員林偉全建議，香港應利用「一國兩制」優勢，打造「供應鏈控制塔」，並建立「全球供應鏈服務集聚區」，吸引外資經本港進入內地。

經民聯、工程界立法會議員卜國明則建議，設立「緊急出海補貼」及「全方位增值服務平台」，鼓勵內地企業以香港為「出海」平台，並與內地相關部門建立高層次協作，聯手為內地企業提供深度的「走出去」服務。

記者、攝影：李健威