推動香港銀髮經濟發展議案獲通過 譚鎮國倡發掘內地長者南下消費潛力

立法會大會今早（14日）續會，辯論由民建聯洪錦鉉提出「推動香港銀髮經濟發展，與國家戰略接軌」的無約束力議員議案。議案最終獲得在席兩部分議員以大比數支持通過。

內地長者對「香港品牌」信任是推動銀髮經濟關鍵之一

新社聯譚鎮國表示，長者人口增加確實是挑戰，但亦意味着有龐大消費需求，不少長者就算有積蓄，有時也會擔心未來醫療負擔而不捨得消費。他提到貿發局調查反映，大部分內地中產銀髮消費者都表示願意為購買香港保健品多付一兩成價錢，這些對「香港品牌」的信任正是推動銀髮經濟關鍵之一。

他認為香港應充分發揮醫療和科研優勢，將醫療服務和健康產業深度結合，尤其是生命健康科技是北都創科發展重點之一，可推動高質量健檢中心、康養服務以及受認證保健產品等發展，吸引大灣區其他城市甚至更廣泛地區的長者，發掘「內地長者南下香港消費」的商機，若香港可善用「一國兩制」優勢，將本港優質醫療和專業服務與內地龐大銀髮市場對接，相信可以為本港經濟注入新動能，更可以助力國家銀髮經濟整體發展，實現互利共贏。

管浩鳴倡設大灣區研發認證平台 促樂齡科技產品本地化

社聯主席、選委界管浩鳴表示，政府的「促進銀髮經濟工作組」公布了30項重點措施，但不少學者反映部分措施是「新瓶舊酒」，欠缺明確的資源配置、落實時間表及成效指標。而在科技應用方面，目前香港的樂齡科技產品落後於其他先進地區，部分產品沒有考慮到香港家居環境狹窄情況，出現「好睇唔好用」的尷尬局面，加上價錢偏貴、安全認證標準參差，很難做到市場普及化。

他建議，政府必須將「大灣區一體化」思維與國家戰略深度綁定，可將居家安老的安全指引、樂齡科技產品認證，甚至長者跨境醫療數據的安全共享機制在大灣區先行先試；又建議創科局設立「大灣區銀髮科技聯合研發測試及認證平台」，系統收集長者用家反饋，推動產品本地化。

大部分促進銀髮經濟措施有正面成果

社福界陳文宜表示，香港發展銀髮經濟的原則，一定要與國家養老及安老事業產生協同效應，對接國家戰略，所以香港不止參與，更應做一個賦能者及做一個出海平台。她認為建立灣區標準的同時，要推香港經驗，融入國際標準，提升企業在海外認可度。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，政府「促進銀髮經濟工作組」自成立以來一直積極聯繫業界及持份者，並在去年5月循5個範疇推行30項促進銀髮經濟措施，5個範疇分別是促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」、推廣「銀色財務及保障安排」和釋放「銀色生產動力」，當中大部分已取得正面成果。

他續稱，就議員動議提出的大灣區養老服務標準和互認制度方面，已公布的「灣區標準」有多項與養老服務相關標準，例如養老服務及養老機構的管理和服務範圍等，就此鼓勵業界參考這些標準並探討相關標準互認可行性，以充分發揮大灣區協同發展潛能。

記者：郭詠欣