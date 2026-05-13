資深大律師杜淦堃任香港國際仲裁中心聯合主席 7.1起生效

香港國際仲裁中心理事會批准，委任資深大律師杜淦堃為港仲新任聯合主席，自7月1日起生效。另一位同時獲委任的聯合主席，則為來自日內瓦的Domitille Baizeau。

杜淦堃：高質爭議解決服務需求益增

杜淦堃獲委任後表示，在全球對高品質、可信賴爭議解決服務需求日益加速之際，他非常高興能夠與Domitille Baizeau共同擔任港仲的聯合主席。 他期待為港仲的持續發展作出貢獻，進一步鞏固其領先的仲裁機構地位，繼續服務於快速增長且遍及全球的使用者。

Domitille Baizeau則表示，能夠擔任這一頂尖仲裁機構的聯合主席，深感榮幸。 在擔任港仲理事會及程序委員會成員期間，她親身見證了港仲憑藉專業嚴謹的服務，在國際間備受推崇。 她非常期待與杜淦堃、理事會以及秘書處合作，在David W. Rivkin和袁國強奠定的卓越基礎上，推動港仲再創佳績。David W. Rivkin和資深大律師袁國強是港仲目前的聯合主席，二人即將卸任。

現聯合主席袁國強卸任

杜淦堃曾於2020年至2023年擔任港仲程序委員會委員，並於2024年被任命為港仲理事會及委任委員會委員。杜淦堃是香港大律師公會的前任主席，並擔任香港高等法院特委法官。他經常以代理律師或仲裁員的身份參與國際仲裁案件，並通過廣泛參與仲裁相關的法院訴訟程序，以積極推動香港仲裁判例法的發展。

港仲處理的案件量與爭議金額，於2025年創出歷史新高，一共受理582件新案件，其中仲裁案件388件，平均爭議金額達4,200萬美元，總爭議金額達162億美元。