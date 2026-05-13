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立法會通過「全面提升香港國際航運中心競爭力」議案 政府推四大策略應對

政情
更新時間：19:08 2026-05-13 HKT
發佈時間：19:08 2026-05-13 HKT

立法會商界（第二）姚祖輝今日（13日）在立法會大會提出「全面提升香港國際航運中心競爭力」議員議案，運輸及物流局局長陳美寶回應指，政府將聚焦大灣區協作、科技、綠色燃料及高增值服務四大策略，以鞏固本港航運樞紐地位。議案獲在席過半數議員贊成，經修正的議案亦獲得通過。

逾6,000企業登記使用港口社區系統

陳美寶指出，香港港口憑藉自由港、清關快及效率高等優勢，續任關鍵中轉樞紐。2025年遠洋貨櫃船在港平均停留時間僅1.03天，遠低於全球主要港口。政府正深化「鐵海陸江」聯運體系，提升內陸貨物經香港出口的效率。透過與深圳鹽田港的錯位互補，兩港協作能達致互惠共贏。政府亦積極建立「伙伴港口」關係，已與智利聖安東尼奧港、大連港及廣西港合作，擴大香港的國際網絡。

在數字化方面，陳美寶指出在今年1月推出的港口社區系統，4個月內已有逾6,000間企業登記使用，有助打通貿易流與資金流。而葵青貨櫃碼頭正透過引入遙距操作起重機及無人駕駛電動內拖車，提升自動化水平。為應對國際航運業脫碳趨勢，政府已公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，目前已能提供生物柴油和液化天然氣加注服務。隨著甲醇燃料免稅，香港亦已具備甲醇加注能力，旨在發展成為區內綠色船用燃料樞紐。

年內向立會提交修例草案  引入「雙旗船制」安排

陳美寶強調，香港憑藉「一國兩制」、普通法及低稅制等優勢，吸引約1,200家航運相關公司落戶。政府將提交法例修訂，優化海運業稅務優惠，並為大宗商品貿易商提供半稅優惠，以帶動對高端海運服務的需求。同時，香港將擴大海事保險業務，並推廣香港作為海事仲裁首選地。為提升註冊處競爭力，年內將提交修例，革新香港船舶註冊安排，引入「雙旗船制」等革新安排。

提出議員議案的姚祖輝表示，為助力特區政府制定首份香港五年規劃，並對接國家《十五五規劃綱要》，鞏固提升香港國際航運中心地位，促請特區政府在香港五年規劃中提出措施，積極推動粵港澳大灣區各港口之間的協同效應、透過引入科技簡化物流流程以提升效率及降低成本、聚焦推廣綠色燃料應用，及發展高增值航運專業服務，以推動航運業向可持續方向轉型。

建築、測量、都市規劃及園境界劉文君提出修正案，建議加快建設香港成為綠色船用燃料加注和交易中心、完善智慧港口發展、發展高增值航運專業服務，以及進一步提升香港作為國際海事仲裁中心地位。

議員倡發展高增值服務 轉型航運價值中心

選委界范駿華表示，香港航運業面臨嚴峻挑戰，必須從高端服務升級、大灣區區域協作及綠色數字化三大方向發展，以鞏固其國際航運中心地位，並融入國家發展大局。

范駿華指，面對地緣政治動盪及全球供應鏈重構，本港航運業正經歷貨源流失、經營成本高企等挑戰。他認為，香港未來的核心競爭力在於金融、法律等「軟實力」，應跳出傳統港口營運思維，轉型為航運價值創造中心。他建議，本港須持續強化船舶註冊、海事保險、法律仲裁及航運融資等高增值服務，讓船隻在港口不僅是裝卸貨物，更能一站式處理融資、合規認證及風險管理等需求。同時，應全速推進數字化，打通物流、資金流與資訊流，並吸引國際航運企業落戶，提升香港在全球航運領域的地位。

范駿華強調，大灣區港口群是「命運共同體」，而非競爭對手。香港應明確自身國際轉運樞紐及高端服務中心的定位，與鄰近港口形成錯位發展、協同共贏的格局，以減少「內捲」。他建議，香港應加快構建「鐵、海、陸、空」多式聯運通道，並推進大灣區海關「單一窗口」及數據互認，以提升跨境中轉效率。此外，可建立大灣區海洋經濟專項協作機制，聯手打造灣區航運品牌，共同建設世界級航運物流中心。

倡香港首份五年規劃  將航運納入海洋經濟

范駿華亦建議香港利用國際金融中心的優勢，發展藍色債券、綠色航運融資等創新金融服務。他認為，特區政府應在五年規劃中，將航運納入海洋經濟作整體布局，制定長遠藍圖，以推動香港航運業蛻變騰飛。

自由黨李鎮強建議政府加速推動香港成為「綠色船用燃料加注及貿易中心」。他指出，航運業脫碳已是全球大趨勢，香港應把握中國內地在甲醇產能方面的發展機遇。

李鎮強續指，潔淨燃料成為大勢所趨，甲醇（Methanol）因其基建成本相對較低、安全性較高，被視為替代傳統船用燃料的重要選項。他引述資料，指目前全球甲醇總產能約1.7億噸，難以滿足航運需求。然而，中國內地正積極布局，預計今年全球有75%的甲醇產自中國。他認為，隨著產能攀升及更多船公司選用，甲醇價格將有下調空間。他期望政府能持續與時並進，進一步發展綠色甲醇、綠氨和綠色氫能加注，鞏固香港的全球航運樞紐地位。

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