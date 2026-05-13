中大擬修例 增罷免大學主管理由如「不稱職」 新設「校友顧問委員會」取代校友評議會

香港中文大學「修訂香港中文大學條例專責小組」今日（13日）向全校發信，提出多項修訂《中大條例》的建議，包括在訂明各書院須透過其書院校董會或院監會向大學校董會負責；大學校董會亦擬設立一個新的委員會，成員包括各書院校董會或院監會主席，以建立書院與大學校董會之間有系統的溝通渠道。在大學主管人員的罷免理由上，於現行「好的因由」此一般性質表述之外，新增「行為不檢、不稱職、效率欠佳」理由。此外，中大提出以「校友顧問委員會」取代現有的校友評議會。

《中大條例》訂立逾60年過時 校董會：須全面檢討、精簡

諮詢文件提到，《中大條例》已訂立逾60年，是過時法例，過去多年來採用剪貼或逐項修補的方式對其進行零碎修訂，因此《中大條例》內包含大量相互參照的條文，令其整體結構與文本過於複雜。更重要的是，《中大條例》連同載於其附表1的《大學規程》，對一些本應隨時間演變的事項制訂了過度規範性的規定，這將削弱大學為應對科技發展及社會需求變化時而開辦新課程或設立新學位的靈活性。大學校董會認為，有必要全面檢討並修訂《中大條例》，使其現代化並精簡其結構與內容。

中大是本港唯一一所由教資會資助並實行書院制的大學。現行《中大條例》將成員書院定義為「原有書院」(original Colleges)，(即崇基學院、新亞書院和聯合書院)、逸夫書院及「新增書院」(additional Colleges) (即其餘五所書院)。不同書院的行政主管根據《中大條例》採用不同稱謂，分別為「原有書院」及「逸夫書院」的「院長」(Head)及新增書院的「新增書院的院長」(Master of an additional College)。文件指，修訂可避免《中大條例》中對「原有書院」、「逸夫書院」及「新增書院」繼續使用過時的區分，同時建議將所有書院行政主管的職銜統一為「院長」(Head)。

設新委員會 建立書院與大學校董會有系統溝通渠道

此外，書院作為大學的重要組成部分，有必要說明其並非獨立於大學整體管治架構之外。文件建議在經修訂的《中大條例》中，清楚訂明各書院須透過其書院校董會或院監會向大學校董會負責。修訂原意是各書院校董會或院監會根據其各自章程1所享有的權利及責任均會受到尊重及保護。大學校董會亦擬設立一個新的委員會，由大學校董會主席擔任主席，成員包括各書院校董會或院監會主席，以建立書院與大學校董會之間有系統的溝通渠道。此外校長亦已設立由其擔任主席的「書院院長委員會」(Committee of College Heads and Masters)以加強與各書院院長的溝通。

香港中文大學「修訂香港中文大學條例專責小組」今日（13日）向全校發信，提出多項修訂《中大條例》的建議。資料圖片

副校長任命門檻提高 不少於校董會成員三分二投票

修例內容亦涵蓋「大學主管人員的任命及罷免」，當中建議將副校長任命條件，由簡單多數提升至不少於大學校董會合資格投票成員三分之二，且不低於大學校董會當其時全體成員的一半。校方亦擬將校長及副校長的罷免條件，從現時的簡單多數調整至與其相關任命條件一致。上述人員的罷免理由亦須修訂以涵蓋本港其他教資會資助大學普遍採用的現代版本的範圍，即在「好的因由」的一般性表述之外，增加「行為不檢、不稱職、效率欠佳」的理由。

另外，1993成立的校友評議會，截至去年底人數約為30萬人，中大指人數龐大，按規程舉行年度會議在執行上幾乎不可能。自2020年起，校友評議會在有序舉行會議方面面臨重大困難，而最近一次成功完成選舉的年度會議於2022年7月舉行，因此校友評議會實質上未能遵從法定要求舉行年度會議。另外，自2023年以來，校友評議會常務委員會的選任成員一直未能選出，有違大學校董會所批准的章程規定。

「校友顧問委員會」取代評議會 由校友組織提名

中大指，現有架構已無法讓校友評議會有效履行其應有的職能與貢獻，且隨着畢業生數量持續增加，情況將會進一步惡化，因此建議成立新的「中大校友顧問委員會」(CUHK Alumni Advisory Board)，取代校友評議會。該委員會成員由各既有校友組織提名，並由大學校董會委任。該委員會將在大學校友事務處的支援下不時為校友代表就大學的重要議題或發展提供正式的參與渠道。

中大指，歡迎各中大持份者就諮詢交流文件提出意見，可於6月23日或之前以書面形式透過電郵提交。校方亦將於6月6日舉辦現場交流會，參加者須事先報名。待大學校董會通過有關是次修訂工作的原則，草擬工作將隨即展開，目標是在2026/27年度的立法會會期內，向立法會提交修訂條例草案並展開審議。