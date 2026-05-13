工業旅遊｜旅遊事務署正積極籌備下一階段工作 已初步接觸約10間新品牌

政府發展旅遊熱點工作組去年5月公布9個旅遊熱點項目，其中「香港工業品牌旅遊計劃」向旅客展現香港的工業故事與獅子山奮鬥精神。署理文化體育及旅遊局局長劉震今日（13日）表示，旅遊事務署正積極籌備計劃下一階段的工作，已初步接觸十間左右有意加入的工業品牌，以期在符合地契、租約條款及其他相關法規要求的前提下，為計劃注入更多工業品牌，持續優化計劃內容，確保穩步發展，當局將視乎各工業品牌的籌備進度，適時作出公布。

劉震指，計劃成功掀起「香港製造」的獨特旅遊體驗，當局樂見越來越多香港工業品牌參與計劃，並自行推出與品牌歷史及產品相關的展覽館、展覽及紀念品，向本地人及旅客介紹香港製造的文化。政府會繼續支持及推動工業旅遊的發展，為旅客提供更多僅在香港可得的特色旅遊體驗。

吳永嘉倡推本地旅遊鼓勵計劃 按參觀人數發放鼓勵金

提出該口頭質詢的經民聯吳永嘉亦關注政府會否借鑒「綠色生活本地旅遊鼓勵計劃」的成功經驗，推出「工業旅遊鼓勵計劃」，按照參觀遊客人數向旅行代理商發放鼓勵金，以增強業界推動相關項目的誘因。

工業旅遊接待取決廠房空間開放限制 財政誘因難令旅客受惠

劉震表示，由於參與計劃的工業品牌廠房一直肩負工業生產任務，旅議會需與各品牌就承載力、開放時段（包括是否可在周末開放）及參觀安排作個別商討。對品牌而言，工業生產是業務重心，接待旅客必須在不影響生產流程的前提下進行。他續指，工業旅遊有助提升品牌價值及知名度，可接待的旅客人數主要取決於品牌的接待能力、廠房空間及開放時段的限制，因此當局並不認為提供財政誘因能有效令更多旅客受惠。

葉傲冬倡納內地設廠品牌參與 實現一程多站大灣區工業遊

民建聯葉傲冬建議當局除了邀請香港知名品牌外，亦可考慮讓更多在廣東省設有廠房的香港大品牌，甚至內地大品牌參與計劃。他認為，這些品牌在內地的廠房空間較大，資源及能力亦較充足，適合接待旅行團，可實現香港與大灣區的「一程多站」旅遊，從而增強整體吸引力。

劉震表示，香港獲國家定位為「一程多站」旅遊的核心示範區，當局樂意協助旅行代理商及業界安排相關行程，包括前往大灣區兄弟城市參觀及旅遊。不過，劉震認為未必需要將內地品牌直接納入本港的工業旅遊品牌計劃，因為行程設計本身靈活多變，即使相關品牌不在計劃名單內，只要有意願參觀，當局仍可提供協助。

梁文廣關注品牌接待安排各異 促統籌提升接待力認識本地品牌

九龍西梁文廣指，各個工業品牌在接待香港旅客的安排上是「各處鄉村各處例」，關注當局如何加強統籌，以旅遊專業角度協助品牌提升接待能力，讓香港市民有更多機會認識本地品牌。

劉震稱，旅議會提供協調服務，幫助品牌參加者及旅行代理商安排合適時段進行工業品牌旅遊，在沒有預約的時段或用不上的時段則歡迎其他團體，例如遊學團或者學生去參觀，相信推動工業品牌旅遊的同時，亦會令工業品牌更願意將設施開放給其他民間團體參觀。

記者：黃子龍、梁珮旻

