發展飛機部件處理及交易中心 運物局：港可構建成熟生態圈 優惠政策包促進高增值產業

政府將推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，選委界立法會議員范駿華今日（13日）提出口頭質詢，關注當局推行的細節安排。運輸及物流局局長陳美寶表示，政府及機管局一直與海內外業界保持緊密聯繫，關注飛機部件處理及交易業務的市場動向，並透露機管局不時接到有關服務公司查詢，當中包括飛機租賃公司、飛機維修公司、飛機航材貿易及投資公司等，早前亦通過跟海內外的行內機構及組織會面，以了解整個供應鏈情況及行業需求。

陳美寶指，香港具備聯通內地及海外民航監管體系的獨特優勢，有利推動發展飛機部件處理及交易業務，結合自由港、高效物流及穩健法律制度等傳統優勢，香港將可擴大在部件認證方面的專業角色，匯聚相關市場參與者，構建成熟的飛機部件拆解及交易生態圈。

優惠政策包涵蓋批地、地價、稅務優惠

招商引資方面，陳美寶表示，財政司司長已成立吸引產業和投資優惠政策督導委員會，帶領相關政策局、部門及公營機構，制訂促進產業發展和投資的優惠政策包，當中涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠等，吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港。

督導委員會會考慮企業的所屬行業和技術水平、為香港帶來的經濟貢獻和就業機會等，為相關企業制定相應的優惠政策包。投資推廣署會靈活運用優惠政策包，與企業洽談落戶細節，並向財政司司長匯報，由其拍板落實。

將提升維修C919能力 推動國產飛機走向國際

她亦稱，機管局將繼續聯繫及主動出訪業界各持份者，向各界積極宣傳和解說有關發展。政府亦會協助有意在港從事相關業務的公司，以增加行業在港的規模，形成備有完整產業鏈的生態圈。

在飛機維修方面，她表示香港國際機場現已有足夠能力支援國產飛機在香港進行地勤服務及維修支援工作，本地維修機構亦已有約40名維修技術人員具備資格為C919飛機提供服務，而隨着C919飛機執飛更多往返香港的航班，香港將會持續提升自身的維修能力和人員培訓，在技術支援與人才配套等方面作出全方位配合，推動國產飛機走向國際。

范駿華表示，有研究指全球飛機零部件市場規模已達到301億美元，單是一個二手的發動機交易金額達到四、五百萬美元，因此要鞏固香港國際航空樞紐的地位，飛機維修拆解及交易的生態圈是必不可少。他關注當局在打造香港成為亞洲飛機部件處理及交易中心上，會否考慮以跨部門的方式處理，如吸引產業和投資優惠政策督導委員會，有否將飛機零部件處理產業列為重點招商的對象。

陳美寶稱，吸引產業和投資優惠政策督導委員會，正是利便不同的政策局及相關部門可協作，就一些高增值及新興的產業，聚焦討論招商引資的策略，尤其是能夠製造一些度身訂造的政策包，而最近當局成功與歐洲領先的航空服務公司商討，相信飛機零部件相關的產業會是委員會未來很重視的一環。

記者：郭詠欣