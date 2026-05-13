Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

發展飛機部件處理及交易中心 運物局：港可構建成熟生態圈 優惠政策包促進高增值產業

政情
更新時間：13:06 2026-05-13 HKT
發佈時間：13:06 2026-05-13 HKT

政府將推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，選委界立法會議員范駿華今日（13日）提出口頭質詢，關注當局推行的細節安排。運輸及物流局局長陳美寶表示，政府及機管局一直與海內外業界保持緊密聯繫，關注飛機部件處理及交易業務的市場動向，並透露機管局不時接到有關服務公司查詢，當中包括飛機租賃公司、飛機維修公司、飛機航材貿易及投資公司等，早前亦通過跟海內外的行內機構及組織會面，以了解整個供應鏈情況及行業需求。

陳美寶指，香港具備聯通內地及海外民航監管體系的獨特優勢，有利推動發展飛機部件處理及交易業務，結合自由港、高效物流及穩健法律制度等傳統優勢，香港將可擴大在部件認證方面的專業角色，匯聚相關市場參與者，構建成熟的飛機部件拆解及交易生態圈。

優惠政策包涵蓋批地、地價、稅務優惠

招商引資方面，陳美寶表示，財政司司長已成立吸引產業和投資優惠政策督導委員會，帶領相關政策局、部門及公營機構，制訂促進產業發展和投資的優惠政策包，當中涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠等，吸引高增值產業和高潛力企業落戶香港。

督導委員會會考慮企業的所屬行業和技術水平、為香港帶來的經濟貢獻和就業機會等，為相關企業制定相應的優惠政策包。投資推廣署會靈活運用優惠政策包，與企業洽談落戶細節，並向財政司司長匯報，由其拍板落實。

將提升維修C919能力 推動國產飛機走向國際

她亦稱，機管局將繼續聯繫及主動出訪業界各持份者，向各界積極宣傳和解說有關發展。政府亦會協助有意在港從事相關業務的公司，以增加行業在港的規模，形成備有完整產業鏈的生態圈。

在飛機維修方面，她表示香港國際機場現已有足夠能力支援國產飛機在香港進行地勤服務及維修支援工作，本地維修機構亦已有約40名維修技術人員具備資格為C919飛機提供服務，而隨着C919飛機執飛更多往返香港的航班，香港將會持續提升自身的維修能力和人員培訓，在技術支援與人才配套等方面作出全方位配合，推動國產飛機走向國際。

范駿華表示，有研究指全球飛機零部件市場規模已達到301億美元，單是一個二手的發動機交易金額達到四、五百萬美元，因此要鞏固香港國際航空樞紐的地位，飛機維修拆解及交易的生態圈是必不可少。他關注當局在打造香港成為亞洲飛機部件處理及交易中心上，會否考慮以跨部門的方式處理，如吸引產業和投資優惠政策督導委員會，有否將飛機零部件處理產業列為重點招商的對象。

陳美寶稱，吸引產業和投資優惠政策督導委員會，正是利便不同的政策局及相關部門可協作，就一些高增值及新興的產業，聚焦討論招商引資的策略，尤其是能夠製造一些度身訂造的政策包，而最近當局成功與歐洲領先的航空服務公司商討，相信飛機零部件相關的產業會是委員會未來很重視的一環。

記者：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
01:53
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
14小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
19小時前
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
01:53
樂風創辦人周佩賢輕生 疑百億王國陷財困 曾靠「輕資產」發圍 旗艦商廈淪銀主盤
商業創科
13小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
17小時前
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感。
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感
影視圈
17小時前
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
觀塘新商場「三布目Scramble Hill」將開幕！180+商戶進駐 一田/松屋/雲川米線陸續登場
時尚購物
22小時前
黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del。
黃淑蔓八級聲樂底牌曝光 公開16歲時穿校服自彈自唱舊片獲瘋傳 網民跪求不要Del
影視圈
15小時前
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-12 13:45 HKT
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
謝霆鋒、張栢芝傳在港世紀會面  扒房影片洩密衝上熱搜  育有兩子被封圈中離婚模範
影視圈
4小時前