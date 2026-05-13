啟德郵輪碼頭｜姚柏良質疑啟德岸電設施考慮過長 政府：涉數億投資 須先評估市場興趣

啟德發展區一直貫徹可持續發展的理念，選委界姚柏良今日（13日）在立法會提出口頭質詢，詢問啟德郵輪碼頭推動岸電設施建設方面的步伐。署理文化體育及旅遊局局長劉震回應指，政府正檢視顧問報告，研究為啟德郵輪碼頭增設岸電設施的可行性。

他表示，安裝岸電並非國際海事組織的強制要求，其減碳效益亦取決於本地發電燃料組合。郵輪公司在選擇減排方案時，會綜合考慮成本效益、技術兼容性及停泊時間等因素。除岸電外，業界亦正探索液化天然氣、綠色甲醇等綠色船用燃料。

全球僅38個供郵輪停泊港口配備岸電設施

劉震指出，根據國際郵輪協會公布數據，截至2025年10月，全球共38個供郵輪停泊港口配備岸電設施供郵輪停泊使用，佔全球郵輪港口總數3%，主要集中在美國、歐盟及中國。他續指，2024年至2026年4月間，共有37艘郵輪、286船次停泊啟德，當中33艘（約89%）具備使用岸電的技術條件。

劉震強調，吸引國際郵輪來港涉及航線吸引力、岸上旅遊產品及交通接駁等多重因素。當局會繼續透過財政撥款、提供停泊費優惠及加強區域合作等措施，鞏固香港作為區內郵輪樞紐的地位。

姚柏良質疑局方「考慮」時間過長 劉震：需評估市場興趣

姚柏良指出，在硬件層面上，啟德郵輪碼頭具備空間安裝岸電設施，技術上亦沒有問題。他批評當局在答覆中兩次提及「考慮是否應在啟德郵輪碼頭設置岸電設施」，質疑「考慮」時間過長，詢問有否明確時間表。劉震回應時表示，已委託顧問公司就岸電設施進行研究，目前正與環境及生態局一同審視報告。他解釋，即使決定推行，仍需評估市場有否興趣參與，若市場反應冷淡，或需由政府出資。由於涉及金額可能數以億計，因此必須先看清成本效益。至於時間表，他重申，政府期望能盡快推動，但時間表仍取決於市場有否興趣投資。

啟德郵輪碼頭租約已加入綠色發展元素

進出口界鍾奇峰建議，政府應在啟德郵輪碼頭的新租約招標條款中，加入更明確的綠色發展要求，如將節能減排和低碳營運，納入營運商的評審或績效指標中。劉震表示，在政府的採購政策之下，啟德郵輪碼頭租約的公開招標已將保護環境、可持續發展的元素列入評分之內，如使用可再生能源，廢物減量，循環再造，以及提供新環保措施建議等等。政府在評審標書時，會考慮相關建議的有效性及可行性，並按照招標文件條文規定，進行綜合評估。

金融界陳振英表示，郵輪減排可採用綠色燃料或岸電，但全球目前僅38個碼頭提供岸電設施，佔總數約3%，並非主流方案。認為電費是岸電設施能否成功吸引船公司使用的關鍵，因此促請當局在顧問研究中，必須比較該38個港口的電費與香港的收費水平，以評估本港的競爭力。

環境局：顧問未詳細比較各地電費

環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，顧問研究主要聚焦於啟德郵輪碼頭安裝岸電的技術設施。在電費方面，當局參考中華電力資料，初步估算2026年4月的非住宅用電價格為每千瓦時1.504港元。她承認，雖然顧問研究有檢視其他地區的岸電設置，但未有就各地的電費作詳細比較。當局表示會就此再作跟進。