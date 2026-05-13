議政隨想︱范駿華：《構建航空產業集群 打造香港國際航材交易中心》

全球航空業加速綠色轉型，亞太地區機隊持續擴張，帶動退役飛機拆解及零部件循環利用市場迎來發展黃金期。隨着航材市場需求不斷攀升，2025年《施政報告》亦提出引進飛機回收企業，開展飛機拆件、高價值零件回收及航材交易業務。香港憑藉國際金融、航運及貿易中心優勢，配以完善法律體制，具備先天條件搭建高規格航材交易生態，理應把握機遇打造國際飛機零件交易樞紐，助力國家優化航空產業供應鏈。

退役飛機拆解及零部件循環利用市場迎來發展黃金期。

產業集群的建立，是航材產業鏈能否成功發展的關鍵。新加坡透過完善的產業布局，匯集逾百間航空企業，構建涵蓋零件入廠、檢修至再交易的產業集聚區，藉此穩固其在國際航空市場的競爭優勢。反觀香港，相關產業仍處初階發展階段，雖於 2025 年迎來突破，大型航空服務公司法國 「Elior Group SA 」與香港機管局簽署合作備忘錄，落戶本港設立亞洲總部，然而至今相關航空產業企業仍較單一，尚未形成多元成熟的本土產業生態。

事關飛機零部件產業鏈龐雜，需多部門協同推進，惟現時本港相關業務主要由運輸及物流局統籌。借鑑新加坡以稅務優惠吸引企業落戶的經驗，香港需加快政策頂層設計，推出諸如稅務減免、場地租賃優惠等措施，降低企業入駐門檻。

另一方面，政府亦需構建跨部門協作機制，由商務及經濟發展局主導招商引資，聯合運輸及物流局等部门共同推進產業發展。形成集拆解、回收、認證、交易於一體的完整生態，繼而以此長遠強化香港國際航空樞紐定位，助力國家構建安全穩固的航空產業供應鏈，實現雙向共贏。

范駿華