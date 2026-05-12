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活雞供應︱本地日均1.15萬隻 議員促加強供應 政府：可從內地輸入惟屬商業考量

政情
更新時間：18:59 2026-05-12 HKT
發佈時間：18:59 2026-05-12 HKT

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（12日）舉行會議，有議員關注香港活雞供應問題，希望政府協助業界擴大供應渠道。環境及生態局回應指，香港可從內地輸入活雞，但內地農場是否供應屬商業考量，政府一直有與業界及內地溝通。

本港活雞供應日均1.15萬隻

飲食界梁進提到，香港重視內地提供的食材，包括蔬菜、豬肉、家禽、大米等的供應價格與穩定性，而香港首個多層式現代化環保養豬場的羅湖用地正進行平整，預計今年內完成，養豬場可在2032年前投入運作。他關注政府為何未有探討家禽養殖，認為香港市場對家禽需求大但本地供應有限，導致一般家庭難以負擔家禽價格。

環境及生態局副局長黃淑嫻回應稱，現時本地活雞供應每天平均為11,500隻，將軍澳67區與古洞新發展區的新街市規劃中，亦設有活家禽攤檔。她表示本地活雞供應會按實際情況調整。

新界東南方國珊表示，11,500隻活雞除以750萬人口，以4人家庭計算，平均每1,000個家庭才能分到一隻活雞。在家煮飯、做中菜層面上，沒有新鮮雞會影響菜式。她詢問能否擴大活雞供應渠道，以及調節冰鮮雞的供應量。黃淑嫻指，冰鮮雞亦有助滿足市場需要，香港可從內地輸入活雞，但內地農場是否供應屬商業考慮，政府一直有與業界和內地機關溝通。

民建聯洪錦鉉關心如何在香港銷售及推廣內地農產品。黃淑嫻表示，菜統處積極與內地政府部門及企業聯繫，除在菜統處市場設立推廣中心外，亦接待不同省份的政府人員和企業，建立溝通渠道及探討合作推廣優質農產品。此外，亦在貿發局每年舉辦的食品博覽中安排展覽，與各方單位聯繫溝通，協助有興趣的省市來港或走向國際。

署理漁農自然護理署副署長葉彥補充，市民對食物及農產品的需求與以往不同，因此菜統處及漁統處近年有不少發展。未來將建立統一品牌，菜統處及漁統處會就食品推廣與零售及餐飲業界合作，以更積極的方式推動。

記者：梁珮旻

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