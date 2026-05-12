Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

露天茶座︱議員倡擴大諮詢範圍 環境局憂「簡單變複雜」：25米已包括受影響居民

政情
更新時間：17:24 2026-05-12 HKT
發佈時間：17:24 2026-05-12 HKT

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（12日）舉行會議，討論申請食肆露天座位牌照的新會審機制。多名議員關注如何縮短申請時長，協助行業更快經營；有議員擔心即使加快初步審批，最終發牌仍需時甚久；亦有議員建議擴大地區諮詢範圍。

民建聯何俊賢表示，商舖租約一般都是2至3年，以往申請露天座位許可牌照需時一年，新會審機制雖然可以縮短申請時間，收齊申請文件後一個月內原則上批准申請，關注具體發牌時間是否超出一個月？食環署副署長（環境衞生）姚繼卓回應指，雖然一個月內原則上批准申請，但申請人需要按照具體牌照要求作出調整安排，因此一般預計需時3至4個月。

相關新聞：露天茶座︱食環署等部門「會審」承諾21天內回覆 議員讚提高業界經營靈活性

議員倡擴大諮詢 局方憂「簡單變複雜」

新界東南方國珊歡迎新機制，形容將露台座位牌照和普通食肆牌照分開是明智做法，以往食肆為設置露天座位需增加廚房面積及洗手間設施，但礙於地理環境限制，形容是強人所難。她指新措施放寬該要求，希望政府可以加強宣傳新會審機制，包括電子化申請程序，便利業界。

九龍中楊永杰指，為保障公共空間，應平衡各方意見，擴大諮詢範圍至50米，食環署亦應與民政處更緊密合作，在接受申請時提早開始準備諮詢文件，接受申請時同步諮詢區議員，加快審批速度。

環境及生態局局長謝展寰表示，擴大範圍將會多了很多意見，意見一多就會簡單變複雜，先取25米範圍內意見看效果，有需要再擴大範圍，相信25米範圍已經包括受影響居民。他亦稱已與民政處有緊密合作，在接受申請時亦會諮詢區議員意見，第二階段再與地區人士溝通，民政處亦會幫忙調查反對意見，如有反對可能會向申請人加強限制，具體申請通過與否會根據反對人數及原因再做決定。

記者：梁珮旻

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
影視圈
5小時前
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
社會
4小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
2026-05-11 14:04 HKT
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
9小時前
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港女北上剝牙變「含膿大細面」險窒息 漏夜返港急症留醫保命嘆：見過鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剝牙變「含膿大細面」險窒息 漏夜返港急症留醫保命嘆：見過鬼怕黑｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黎瑞恩豪門夢碎剖白失婚低谷 驚覺身邊人「突然消失」：個打擊好重手 做單親媽歷人情冷暖
黎瑞恩豪門夢碎剖白失婚低谷 驚覺身邊人「突然消失」：個打擊好重手 做單親媽歷人情冷暖
影視圈
8小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-11 13:18 HKT
電熱水壺積滿水垢難清洗？專家教4步天然去漬法 「免死力刷」零難度煥然一新
電熱水壺積滿水垢難清洗？專家教4步天然去漬法 「免死力刷」零難度煥然一新
食用安全
8小時前
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
飲食
2026-05-11 17:55 HKT