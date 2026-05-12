露天茶座︱議員倡擴大諮詢範圍 環境局憂「簡單變複雜」：25米已包括受影響居民

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（12日）舉行會議，討論申請食肆露天座位牌照的新會審機制。多名議員關注如何縮短申請時長，協助行業更快經營；有議員擔心即使加快初步審批，最終發牌仍需時甚久；亦有議員建議擴大地區諮詢範圍。

民建聯何俊賢表示，商舖租約一般都是2至3年，以往申請露天座位許可牌照需時一年，新會審機制雖然可以縮短申請時間，收齊申請文件後一個月內原則上批准申請，關注具體發牌時間是否超出一個月？食環署副署長（環境衞生）姚繼卓回應指，雖然一個月內原則上批准申請，但申請人需要按照具體牌照要求作出調整安排，因此一般預計需時3至4個月。

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議員倡擴大諮詢 局方憂「簡單變複雜」

新界東南方國珊歡迎新機制，形容將露台座位牌照和普通食肆牌照分開是明智做法，以往食肆為設置露天座位需增加廚房面積及洗手間設施，但礙於地理環境限制，形容是強人所難。她指新措施放寬該要求，希望政府可以加強宣傳新會審機制，包括電子化申請程序，便利業界。

九龍中楊永杰指，為保障公共空間，應平衡各方意見，擴大諮詢範圍至50米，食環署亦應與民政處更緊密合作，在接受申請時提早開始準備諮詢文件，接受申請時同步諮詢區議員，加快審批速度。

環境及生態局局長謝展寰表示，擴大範圍將會多了很多意見，意見一多就會簡單變複雜，先取25米範圍內意見看效果，有需要再擴大範圍，相信25米範圍已經包括受影響居民。他亦稱已與民政處有緊密合作，在接受申請時亦會諮詢區議員意見，第二階段再與地區人士溝通，民政處亦會幫忙調查反對意見，如有反對可能會向申請人加強限制，具體申請通過與否會根據反對人數及原因再做決定。

記者：梁珮旻