啟德綠色集體運輸系統招標 政府增補充文件 消息：有財團申延遲7月初截標時間

政府去年10月就「啟德智慧綠色集體運輸系統」合約展開公開招標，預計在今年7月3日截標，方案3月底已獲行政會議通過，期望2031年投入服務。據了解，目前至少有3個財團入標，包括港鐵公司與比亞迪合組財團、新鴻基地產及一間中資公司，但由於當局補充招標文件，有公司已向土拓署提出申請延遲截標時間。運輸及物流局回應指，項目公開招標程序正進行，政府會按既定程序處理招標事宜，現階段並無資料補充。

啟德集運7月初截標 專營權20年

啟德集運全長約3.5公里，擬設6個車站，連接啟德郵輪碼頭至港鐵啟德站，以強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性。規管方面，政府早前建議引入全新框架，期望做到技術中立、通用且標準化，同時涵蓋專營權、票價機制、罰則等範疇，料今年第四季向立法會提交主體法例草案。

根據土拓署資料，工程範圍包括建造高架專屬車道走廊（以高架橋／軌道系統等形式）、6個高架車站及1個在承景街上的高架車廠；安裝系統設施和進行附屬工程。中標者亦要測試和運作、營運及維修系統，以及實施環境影響緩解措施和環境監測工程。專營權為期20年，其後須無償交還政府，但政府會以象徵式地價批出附近的4B區5號住宅地，以及第4C區4號及第4C區5號兩幅商業用地，作為商業誘因。

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當局增補文件 有財團擔心準備時間不足

根據政府構想圖，項目本身需要在跑道區的空中花園上方興建高架橋，技術上比一般高架橋更為複雜。據了解，當局已先後數次就標書文件作補充（Addendum），主要是技術及財務方面的增補要求，本身不涉延期，惟當局近期打算再新增補充，有財團擔心準備時間不足，因此去信土拓署要求延長截標時間。據悉，目前至少有港鐵及比亞迪合組財團、新地，以及一個中資財團入標。本報分別向港鐵及新地查詢，截稿前未有回覆。

議員：招標補充內容常見 更合乎施工要求

曾任土木工程處處長的工程界立法會議員卜國明指，不清楚啟德項目具體標書內容，但原則上在招標過程中，於文件補充內容是常見做法，例如招標期間部門會舉行解說會，與有意入標人士溝通，期間相關財團可能會提出反饋，部分意見經考慮後，招標方認為先前標書如有未夠清晰的地方，可以補充內容，令投標者最終交出的標書，更加合乎施工要求，令日後工程更仔細及避免合約糾紛等。他認為補充內容不會令工程本身變得更複雜，只是令大家更清楚工程細節，降低出現誤差的風險。

至於會否影響啟德集運落成日期，卜國明認為未必，既然政府已擬定工期，投標者考慮承接工程時，就要一併考慮各項因素，並投入更多資源盡速趕工；相對地，若在招標階段及早釐清問題，也可反過來減低日後因工程有誤差而大幅延誤的風險。

九龍中議員楊永杰表示，項目技術上未必如想像中困難，因支撐高架路軌的技術，在內地已非常成熟，不少承建商都有相關經驗，相信政府推出方案時，已充分計算支撐點等力學問題，確認技術上可行才招標。

《星島》記者