李家超：正推進北都產業園區建設 發展具身智能產業配備硬件

行政長官李家超今日（12日）出席「首屆香港具身智能產業峰會暨2026智元合作夥伴大會」致辭時表示，政府正全力推進北部都會區的產業園區建設，包括河套香港園區、新田科技城及沙嶺數據園區，旨在形成完整的產業生態圈，為具身智能產業的未來發展配備硬件設施。

李家超指，新一輪科技革命正加速演進，具身智能作為AI與物理世界互動的重要形態，已成為推動產業升級的關鍵引擎。為對接國家「人工智能+」行動，特區政府將成立「AI+與產業發展策略委員會」，邀請專家學者及企業參與，為AI帶動產業轉型制定策略。

（左三起）立法會主席李慧琼、香港中華聯誼會會長鄭翔玲、行政長官李家超、中聯辦副主任羅永綱、外交部駐港公署副特派員李永勝、智元機器人創始人鄧泰華、貿發局主席馬時亨等啟動儀式。政府新聞處圖片

李家超（左二）參觀展覽。政府新聞處圖片

李家超（左二）參觀展覽。政府新聞處圖片

李家超提到，香港在AI與機器人領域擁有世界頂尖的專家學者，而政府設立的InnoHK創新香港研發平台，已資助16間聚焦AI與機械人的實驗室；數碼港亦正支援約120間涉及人形機械人、無人駕駛等企業。此外，政府全資擁有的香港人工智能研發院將於下半年投入運作，目標是促進AI的研發、成果轉化及開拓應用場景。

他強調，香港將繼續發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，協助企業把握機遇。他歡迎更多具潛力的企業落戶香港，善用本地人才、資金及產學研協作等優勢，加速技術發展並開拓國際市場。