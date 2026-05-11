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網約車︱考慮「一車一司機」 田北辰：可能1.4萬個牌先夠 要求每半年檢討發牌量

政情
更新時間：14:36 2026-05-11 HKT
發佈時間：14:36 2026-05-11 HKT

政府即將公布網約車牌照數目。實政圓桌召集人田北辰在社交平台發文，指早前提出一萬架發牌量，並非「一車一司機」，即很多人也得駕駛同一部車。若須考慮「一車一司機」，「一萬架就是最少最少，可能要去到萬三、萬四先夠」。他直言，如果到公布時少於一萬，「我哋一定大力反對，唔會收貨！」

考慮一車一司機：可能1.4萬個牌先夠

他表示，早前要求1萬的原因，是因為團隊從不同渠道得知，香港一直非法營運的網約車大約1.5萬至2萬部，而的士則有1.8萬部，其中有1萬多部同時有做「Uber taxi」，若合法網約車起點是1萬，「到時我睇唔到仲有幾多的士會堅拒唔加入」，即將來有接近3萬架網約車加的士，實政圓桌認為是一個合適的平衡。

要求政府每半年檢討一次發牌量

不過，田北辰也擔心，發牌後會有新需求，因為很多人「非法就唔會用，合法就會用」，故亦要求政府發牌六個月後檢討，之後每六個月檢討一次，「睇吓會唔會好難叫車」，隨時調整，摸石頭過河。

相關新聞：大棋盤︱網約車生態有別 發牌數量須計算實際運力 議員倡至少1萬個起跳

的士業界因永久牌照一直大力抗拒網約車

他又稱，早前與「徒弟」、立法會議員莊豪鋒一直遊說運輸及物流局「牌照數字最少一萬個」。他指其實很多其他地方，一開始有網約車合法時，已經不止這個數，但香港的士業界多年有很多永久牌照，一直都很大力量抗拒網約車打入市場。

因此，田北辰認為要實際地面對這特別情況，若起初網約車太多，導致的士業界反彈，「難怪佢哋話要罷駛搞出亂子」。據他理解，其他地方很少定一個數字，舉例深圳1架的士有差不多有對6架網約車，新加坡是4.5，上海是2.6。

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