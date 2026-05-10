母親節︱田北辰夥「徒弟」莊豪鋒落區派花 稱二人「經驗與地位」跨代配合

實政圓桌召集人田北辰與立法會議員莊豪鋒，趁今日（10日）母親節一同到屯門及元朗區向市民派發康乃馨。田北辰形容，今次是莊豪鋒「接棒」後，兩人首次拍住落區，並稱兩人現時是「經驗與地位」的跨時代配合，他會在議會外作最強後盾，支持莊豪鋒在前線為市民爭取權益。

師徒落區派花 街坊反應各異

田北辰在社交平台發文指，他與莊豪鋒在母親節落區，並舉辦了一個「小比賽」，各自拿着不同顏色的花讓街坊選擇，觀察誰較受歡迎。他指結果相當有趣，有街坊特意選擇他手上的花，以示支持「師傅」；亦有街坊選擇莊豪鋒，表示支持「後生仔」；也有醒目街坊「兩個都撐」。

田北辰認為，這個小遊戲正好代表了市民對他們的不同期望，「有啲街坊揀我，係支持我呢個老手多年來為市民發聲及累積落嚟嘅『經驗』同地區感情；揀阿Mark，就係支持佢依家喺議會嘅『地位』同衝勁。」

囑莊「咬緊牙關」督促政府

田北辰引述有街坊表示，現時要爭取權益需依靠仍在議會的莊豪鋒，故必定要支持他。田北辰亦認同，莊豪鋒現時身負重任，壓力不小，需要他在議會內「咬緊牙關」，繼續督促政府。

對於自己已離開議會的角色，田北辰則笑言，「依家我唔喺議會，除非以道理壓住政府，唔係佢（莊豪鋒）點會睬我呢個師傅」。他表示，現時兩師徒正好形成「經驗與地位」的配合，他以經驗和地區感情在背後支援，莊豪鋒則以議員身份和行動力在前線發聲，確保實政圓桌為民發聲的聲音能延續下去。