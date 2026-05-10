母親節︱李慧琼聯同協調組議員走訪社區 簡介立法會工作兼向市民送花祝福

立法會主席李慧琼聯同總協調人陳振英、吳秋北及一眾協調組議員，於母親節（10日）走訪社區，向市民送上節日祝福。活動期間，李慧琼先向市民簡介立法會工作內容，隨後議員兩兩一組，為各位母親送花獻祝福。

李慧琼指，90位立法會議員已合共開設219間辦事處，分布全港各區，強調「總有一間喺大家身邊」。她形容，聯合辦事處模式有助不同界別議員「強強聯手」，將專業知識帶入社區，更好處理市民所需。

分成六組收集市民及業界意見

她表示，現時辦事處組合多元，包括直選議員獨立開設，亦有直選議員聯同功能界別、選委會界別或區議員組成的聯合辦事處。其中40位選委會界別議員多來自專業背景，相信能結合地區直選議員對社區的熟悉，提升服務質素。

她重申，立法會作為最重要的民意機構，議員有責任落區宣講政府政策，聆聽市民想法。她透露，全體議員已分成六組，就首個五年發展規劃廣泛收集市民及業界意見，期望將市民的意見予行政機關吸納。

將進行第三次北部都會區考察

在調研工作方面，李慧琼指議員已兩度考察北部都會區，兩星期後將進行第三次考察。各事務委員會亦持續落區、落界調研，直接聽取意見。她亦呼籲公眾下載立法會手機應用程式，隨時掌握議員動態、辦事處聯絡方式及議會最新資訊。

陳振英：不同板塊議員會善用地區辦事處 更好服務民眾

陳振英表示，功能界別議員雖然辦事處數目未必很多，但根據其經驗，若能設立地區辦事處，對日常在議會的工作，包括提出議案或發表意見，都有明顯幫助。他舉例說，自身上一屆提出的一項議員議案，正是源於他所接觸的公屋居民，以及鄰近商場的情況。他經常與商場和中小企交流，了解政府對中小企的支援是否足夠。因此，他相信不同板塊的議員都會繼續善用地區辦事處，更好服務民眾。

民建聯周浩鼎透露，昨日已聯同選委會界別及功能界別議員在屯門派花，各人迅速投入工作，積極與居民互動。他認為這種合作模式值得推廣，有助議員共同落區聆聽民意，並呼籲市民支持本地消費。另外，自由黨邵家輝亦呼籲市民在母親節多消費，多光顧餐飲及零售業。

記者、攝影：郭文卓