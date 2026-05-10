陳茂波指「AI+製造+金融」三重優勢 可讓香港在「十五五」時期發揮兩大功能

財政司司長陳茂波在網誌表示，環視全球主要灣區城市群，有粵港澳大灣區同時兼具前沿人工智能研發、完整高端製造鏈與國際金融樞紐這三項能力。這種「AI+製造+金融」的三重優勢，讓香港正好在「十五五」時期抓緊一個戰略定位、發揮兩大功能：產業協同與規則銜接，包括作為新興產業落地灣區的「國際接口」，以及國家標準與國際標準相互參照的「交流與轉換平台」。

陳茂波表示，上周在香港特區政府與東莞市政府共同推動下，可持續航空燃料企業怡斯萊（Ecoceres）簽署投資意向書，進駐東莞開展規模化生產。該企業亦是香港投資管理有限公司的項目之一，顯示政府的耐心資本旗艦對綠色科技產業的支持，和對新興產業的培育。

正全力推進北部都會區建設

他指，要培育創新成果讓其不斷發展壯大，需要充足的空間載體。政府正全力推進北部都會區建設，特別是河套合作區香港園區及新田科技城，以承載更多科研成果轉化及產業化發展。今年《財政預算案》已預留資源，支持這些重點區域加快發展，聚焦人工智能及生物醫藥等新興產業，讓前端研發能力與大灣區的產業配套優勢，形成更緊密的互補和聯動發展。

香港正好在十五五時期抓緊一個戰略定位、發揮兩大功能：產業協同與規則銜接。陳茂波fb

他提到，產業創新離不開金融支撐。香港與深圳共同成立的深港金融合作委員會將於本月底召開會議，聚焦「十五五」時期大灣區金融市場互聯互通、深化金融科技與綠色金融合作等議題，進一步提升灣區金融市場的體量和整體競爭力。

粵港澳正推動制定「灣區標準」

陳茂波又指，粵港澳三地正推動制定「灣區標準」，供業界自願採用，以提升產品和服務質量，促進區內融合發展，同時也為內地的產品和服務對接更廣闊的國際市場創造有利的條件。截至今年3月，已公布270項標準，涵蓋機電、交通、醫療和教育等多個領域。

展望「十五五」時期，國家大力發展新質生產力，加快推動人工智能、低空經濟、生物醫藥等戰略新興產業發展，同時前瞻佈局量子科技、生物製造、具身智能及腦機接口等未來產業。政府深信，在「一國兩制」下，香港憑藉背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，與大灣區兄弟城市深化合作，加快推進科技創新與應用，並為國標與國際規則和標準的相互借鑒作出更大貢獻。