全球調解峰會｜律師會續推各項舉措促跨境合作 為構建全球調解生態系統作貢獻

香港律師會會長湯文龍應國際調解院邀請，昨日（8日）參與了由國際調解院舉辦的全球調解峰會及其午宴。峰會匯聚多位高級官員，包括行政長官李家超、國際調解院秘書長鄭若驊、外交部駐港特派員公署崔建春、律政司司長林定國，並與來自48個國家和地區的嘉賓、調解員及爭議解決界領袖一同交流。峰會為各方提供平台，就香港及國際調解未來發展交換意見，反映全球對以調解作為解決國際爭議之建設性途徑的興趣日益增加。

行政長官李家超在致辭中提到，在日益複雜且多變的全球環境下，追求和平與以和平方式解決爭議比以往任何時候都更為重要，而香港亦致力並具備優勢發展成為全球調解之都。他強調，香港在「一國兩制」下的獨特優勢、穩健的法治、普通法制度及國際聯繫，並歡迎各國政府、企業及投資者充分利用調解服務。

律師會繼續支持推動調解發展各項舉措

繼財政司司長陳茂波於5月7日作出有關宣布後，鄭若驊亦於峰會公布，國際調解院、政府及其他持份者正探索在國際調解院的框架下成立專門為有關大宗商品市場糾紛的調解員名冊。鄭若驊強調，此名冊將為涵蓋大宗商品價值鏈各個環節由上游至下游所產生的爭議，提供專門調解員。

峰會亦就跨文化調解、國家與投資者的需要，以及全球調解生態系統的長遠發展提供了多方面的洞見。與會者強調調解是解決國家之間及國家與企業之間爭議的有效工具。透過促進對話、維繫合作關係，以及達成靈活務實的解決方案，調解有助各方以更少對立、更高效率，並更切合長遠合作及穩定需要的方式處理敏感的跨境議題。

隨著香港持續鞏固其作為國際法律及爭議解決服務中心的地位，律師會將繼續支持推動調解發展的各項舉措，促進跨境合作，並為構建健全的全球調解生態系統作出貢獻。