Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

調解峰會︱專家學者論調解優勢 務實靈活省成本 助促成長期合作

政情
更新時間：19:54 2026-05-08 HKT
發佈時間：19:54 2026-05-08 HKT

全球調解峰會今日（8日）在香港舉行，第二場分論壇以「用戶視角：政府和投資為何選擇調解」為主題，聚焦調解使用者，邀請前政府官員、律師、知名企業個國際機構法律事務負責人，分享為何以調解作為解決爭議的首選方式。
 
論壇主持人、對外經貿大學法學院教授、國際投資爭端解決中心調解員池漫郊教授首先指出，從上午的會議可以看到國際調解院展現的潛力與抱負。亞洲基礎設施投資銀行法律部金融服務綫負責人Marcelo CARDOSO指，國際調解院的獨立性使其具備優勢，他有信心未來將有更多多邊組織在合約中加入調解機制。

第二場分論壇以「用戶視角：政府和投資為何選擇調解」為主題；第三場分論壇主題則為「展望未來：構建全球調解生態圈」。
第二場分論壇以「用戶視角：政府和投資為何選擇調解」為主題；第三場分論壇主題則為「展望未來：構建全球調解生態圈」。
全球調解峰會今日（8日）在香港舉行。
全球調解峰會今日（8日）在香港舉行。

新加坡國際爭議解決學院首席研究員Mariam GOTSIRIDZE提到，調解程序較仲裁或訴訟快捷且更具彈性及符合成本效益，預期未來將更趨向以這種務實及友善的方式化解爭端。招商局集團首席合規官楊運濤認為，調解提供靈活方式達成共識，亦有助促成長期合作，對不希望破壞與地區政府關係的多司法管轄區而言尤為重要。
 
紅十字國際委員會東亞地區代表處法律部主管Marwa SHABBAR表示，自國際調解院成立以來便一直關注其發展，對它的發展速度表示讚歎，從國際調解院秘書長鄭若驊早上致辭得知已出現成功調解個案，認為屬難能可貴。
 
德茂律師事務所訴訟業務部國際爭議組全球聯席主席Duncan SPELLER認為，世界各地對調解的大力支持，反映其省時、省成本、達成共識及維持良好關系等方面的優勢，而國際調解院正好提供絕佳框架助力各商務方達致這些目標。

討繞圍繞構建全球調解生態圈

第三場分論壇主題為「展望未來：構建全球調解生態圈」，邀請爭議解決領域的資深學者、國際機構負責人和法律工作者，共同探索提升調解服務普惠性與可行性的務實路徑，圍繞構建全球調解生態圈及鞏固國際法治開展前瞻性討論。
 
香港大學法律學院鄭家純基金國際法教授兼副院長（內地事務）趙雲表示，國際調解院將使解決高層次政府間爭端的專業知識制度化，更將成為培育專業國際調解員的全球培訓基地。
 
聯合國國際貿易法委員會亞洲及太平洋區域中心主任Athita KOMINDR認為，中國包括香港特區對該委員會，及在法律協調方面作出許多重大貢獻。
 
非洲開發銀行行政法庭成員、非洲國際法研究所所長、綫上參與的Fatsah OUGUERGOUZ法官指出，國際調解院的成立，令廣泛且多元的國際調解生態系統更見鞏固。調解院是能夠處理各類爭端的綜合體，這正是其具備劃時代地位的原因。

相關新聞: 

全球調解峰會｜李家超：香港具備成為全球調解之都條件 正朝此目標邁進

全球調解峰會｜崔建春：現今動盪及複雜局勢下 和平解決爭端應成為主要選項

全球調解峰會｜調解監管制度工作小組提建議 林定國 : 下半年推展《調解條例》修訂工作

香港大學法律學院教授、副院長（國際事務）安夏蘭教授提到，香港地理位置優越且為與多方有聯繫的樞紐。在探討調解時援引及推同的共同價值、共同原則時，香港自然會成為最理想的討論場地。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
01:44
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
影視圈
10小時前
李家鼎驚爆離巢TVB不獲續約？李泳豪爆屬鼎爺應對大仔策略：佢唔想李泳漢再攞錢
李家鼎驚爆離巢TVB不獲續約？李泳豪爆屬鼎爺應對大仔策略：佢唔想李泳漢再攞錢
影視圈
5小時前
李泳豪透露李家鼎最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息
影視圈
6小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
15小時前
澳洲籍律師MONKIVITCH Samuel Anthony涉多間餐廳「食霸王餐」提堂。資料圖片
涉於酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律師還押至6.5再訊
社會
8小時前
李泳漢鬧學歷羅生門 參選區議員聲稱讀大學政治系 為搲家用竟自爆「高中都冇畢業」
李泳漢鬧學歷羅生門 參選區議員聲稱讀大學政治系 為搲家用竟自爆「高中都冇畢業」
影視圈
4小時前
高級屋苑禁住戶露台曬被惹議 管理公司稱影響外觀拉低檔次 業主反批「管得太寬」
高級屋苑禁住戶露台曬被惹議 管理公司稱影響外觀拉低檔次 業主反批「管得太寬」
海外置業
6小時前
星島申訴王｜50年老字號榮華花鞋店月底結業 老闆親揭原因 香港製造又少一間
星島申訴王｜旺角50年老字號榮華花鞋月底結業 老闆不捨：陪伴走過大半生
申訴熱話
5小時前
天氣｜母親節大致多雲 短暫時間有陽光 料黑格比「升呢」成強烈熱帶風暴
天氣｜母親節大致多雲 短暫時間有陽光 料黑格比「升呢」成強烈熱帶風暴 下周二起連落6日雨
社會
5小時前
香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮
香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮
時事熱話
7小時前