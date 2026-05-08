調解峰會︱專家學者論調解優勢 務實靈活省成本 助促成長期合作

全球調解峰會今日（8日）在香港舉行，第二場分論壇以「用戶視角：政府和投資為何選擇調解」為主題，聚焦調解使用者，邀請前政府官員、律師、知名企業個國際機構法律事務負責人，分享為何以調解作為解決爭議的首選方式。



論壇主持人、對外經貿大學法學院教授、國際投資爭端解決中心調解員池漫郊教授首先指出，從上午的會議可以看到國際調解院展現的潛力與抱負。亞洲基礎設施投資銀行法律部金融服務綫負責人Marcelo CARDOSO指，國際調解院的獨立性使其具備優勢，他有信心未來將有更多多邊組織在合約中加入調解機制。

第二場分論壇以「用戶視角：政府和投資為何選擇調解」為主題；第三場分論壇主題則為「展望未來：構建全球調解生態圈」。

全球調解峰會今日（8日）在香港舉行。

新加坡國際爭議解決學院首席研究員Mariam GOTSIRIDZE提到，調解程序較仲裁或訴訟快捷且更具彈性及符合成本效益，預期未來將更趨向以這種務實及友善的方式化解爭端。招商局集團首席合規官楊運濤認為，調解提供靈活方式達成共識，亦有助促成長期合作，對不希望破壞與地區政府關係的多司法管轄區而言尤為重要。



紅十字國際委員會東亞地區代表處法律部主管Marwa SHABBAR表示，自國際調解院成立以來便一直關注其發展，對它的發展速度表示讚歎，從國際調解院秘書長鄭若驊早上致辭得知已出現成功調解個案，認為屬難能可貴。



德茂律師事務所訴訟業務部國際爭議組全球聯席主席Duncan SPELLER認為，世界各地對調解的大力支持，反映其省時、省成本、達成共識及維持良好關系等方面的優勢，而國際調解院正好提供絕佳框架助力各商務方達致這些目標。

討繞圍繞構建全球調解生態圈

第三場分論壇主題為「展望未來：構建全球調解生態圈」，邀請爭議解決領域的資深學者、國際機構負責人和法律工作者，共同探索提升調解服務普惠性與可行性的務實路徑，圍繞構建全球調解生態圈及鞏固國際法治開展前瞻性討論。



香港大學法律學院鄭家純基金國際法教授兼副院長（內地事務）趙雲表示，國際調解院將使解決高層次政府間爭端的專業知識制度化，更將成為培育專業國際調解員的全球培訓基地。



聯合國國際貿易法委員會亞洲及太平洋區域中心主任Athita KOMINDR認為，中國包括香港特區對該委員會，及在法律協調方面作出許多重大貢獻。



非洲開發銀行行政法庭成員、非洲國際法研究所所長、綫上參與的Fatsah OUGUERGOUZ法官指出，國際調解院的成立，令廣泛且多元的國際調解生態系統更見鞏固。調解院是能夠處理各類爭端的綜合體，這正是其具備劃時代地位的原因。

相關新聞:

全球調解峰會｜李家超：香港具備成為全球調解之都條件 正朝此目標邁進

全球調解峰會｜崔建春：現今動盪及複雜局勢下 和平解決爭端應成為主要選項

全球調解峰會｜調解監管制度工作小組提建議 林定國 : 下半年推展《調解條例》修訂工作

香港大學法律學院教授、副院長（國際事務）安夏蘭教授提到，香港地理位置優越且為與多方有聯繫的樞紐。在探討調解時援引及推同的共同價值、共同原則時，香港自然會成為最理想的討論場地。