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大律師公會研助業界使用AI 擬向會員發指引提醒注意事項

政情
更新時間：05:00 2026-05-10 HKT
發佈時間：05:00 2026-05-10 HKT

AI熱潮席捲全球，亦殺入法律界。大律師公會主席毛樂禮表示，隨律師樓開始使用AI，海外有律師引用了假案例，亦有因使用AI軟件研究僱傭關係，導致資料外洩，影響法律保密權，擔心有關情況未來在香港亦會出現，故公會正研究向會員發放指引，提醒使用AI注意事項，並考慮與機構合作，向會員提供可保護法律保密權的AI工具，亦避免小型律師行因未能使用貴價AI工具而失去競爭力。

大律師公會成立人工智能小組  研究AI對行業影響

大律師公會成立人工智能小組，研究AI對行業的影響。毛樂禮表示，有海外律師引用假案例，亦有律師利用AI研究僱傭關係時，洩露資料，影響法律保密權，雖然香港法律界未出現AI假案例等事故，隨AI應用普及，「必然會發生，處處都會發生」。

毛樂禮表示，公會正研究向會員發出指引，借鑒包括英格蘭和新加坡的做法，提醒使用AI的注意事項。他又關注到，協助分析大量法律文件的AI軟件費用不菲，若非大型機構和律師事務所未必能負擔，公會將研究物色合作機構，向所有會員提供可以做到法律保密權的AI軟件，令市場更公平和更有競爭。

另外，為配合十五五規劃，大律師公會一直有為內地律師提供涉外法治和調解仲裁培訓，隨內地企業海外貿易增加，涉及的仲裁案件和金額均見上升，公會現時舉辦的課程更偏向實用，例如教授內地律師處理仲裁案件的方法、用時和規則，並會透過一起工作，增加內地律師經驗。

記者 曾偉龍

攝影  盧江球

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