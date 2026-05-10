大律師公會倡圍標刑事化監禁7年 毛樂禮︰具阻嚇力 亦令公眾意識問題嚴重性

【大律師公會/毛樂禮/圍標/反競爭/監禁】圍標問題深受社會關注，香港大律師公會主席毛樂禮表示，現時《競爭條例》可對違反競爭守則的人士吊銷擔任董事資格和罰款，公會認為短期策略可透過修例，針對圍標、瓜分市場及合謀定價等嚴重反競爭行為加入7年監禁刑罰，相信對圍標者更具阻嚇力，亦令公眾意識問題的嚴重性，長遠可研究其他做法規管其他反競爭行為。

宏福苑大火事件暴露香港樓宇大維修的圍標問題，而圍標在《競爭條例》下沒有刑事後果。毛樂禮接受訪問時表示，公會早前成立小組檢視就圍標行為修例的技術問題，建議政府可採取短期和長期策略，因現時《競爭條例》已介定牽涉違反競爭守則的人士，可以吊銷他們擔任董事資格和罰款，若社會對圍標刑事化有共識，短期內可修改《競爭條例》，對圍標、瓜分市場和合謀定價等嚴重反競爭行為作監禁刑罰。

加拿大最高可判14年刑期

外國個人參與刑事「卡特爾行為」行為（合謀）的最高監禁刑罰不同，毛樂禮指，加拿大最高可判14年刑期，英格蘭、新西蘭及澳洲分別可判5年、7年及10年，公會初步認為香港修例的刑期可定為7年。他又稱，落實監禁後，對圍標人士的阻嚇性更強，不能罰款了事，亦可改變商人和市民對圍標的看法和價值觀，「似操控市場（立法），過往的人都覺得是壞，但（嚴重程度）不同搶、不同偷」，《證券及期貨條例》生效後令公眾意識問題的嚴重性。

長遠方面，毛樂禮指，政府可研究加強競爭條例的權力，針對其他類別反競爭行為，亦可考慮其他方法。他又指，調查和蒐集證據需要時間和人力，政府修例的同時，亦要一併檢討加強資源執行。

有聲音要求將宏福苑大火獨立委員會「升格」至調查委員會，毛樂禮認為，調查委員會與獨立委員會實際上是兩種不同的調查方式，難作比較，而委員會現時只有9個月時間完成報告，若增加其職權及處理更多證據和證人供詞，調查需時會更長。他表示，是否轉為獨立調查委員會應由獨立委員會決定，倘委員會認為有需要，相信政府會聽取意見。

今次宏福苑大火獨立委員會舉行的聽證會共有26位大律師參與，包括5位資深大律師，數目上信相是香港歷史上最多大律師參與的調查或聽證會，當中大約6至7 名大律師或資深大律師更是以義助方式，代表宏福苑居民、業主立案法團及管理委員會。毛樂禮表示，委員會由法官主導，反映公眾對法官的信任，而有證人在大律師的盤問下「改口供」承認事實，反映大律師透過交叉盤問技巧，協助委員會或法庭查找真相發揮作用。

新書《Voices》結集成員文章

大律師工作與市民息息相關，大律師公會近日出版新書《Voices》（《聲》），結集14位資深大律師和大律師在不同範疇的文章，涉及法治、時事、科技和國際議題。毛樂禮表示，市民關心法律和法庭工作，書中除涉司法機構運作和基本法等嚴肅話題，亦涉網約車、約會聚餐「分單」等民生議題，公會冀透過新書加深公眾對法律的了解和興趣，「法治社會不只依靠法院和法律團體，市民亦有參與和角色」。他續指，公會正籌備下一本書，主題圍繞新晉大律師。

香港大律師公會主席毛樂禮： 若社會對圍標刑事化有共識，短期內可修改《競爭條例》，對圍標、瓜分市場和合謀定價等嚴重反競爭行為作監禁刑罰。

記者 曾偉龍

攝影 盧江球