全球調解峰會｜調解監管制度工作小組提建議 林定國 : 下半年推展《調解條例》修訂工作

律政司司長林定國表示，2026調解周今日( 8日 )踏入最後一天，壓軸活動「全球調解峰會」在香港舉行。本屆峰會由國際調解院首度主辦，香港律政司及香港國際法律人才培訓學院大力支持，匯聚400多名來自48個國家和地區的全球調解專家、政策制定者與業界領袖，共同探討跨文化國際調解、金融投資爭議調解及全球調解生態圈建設等前沿議題，進一步推動香港邁向「全球調解之都」的發展目標。

行政長官李家超於會上發表特別致辭，外交部駐港公署特派員崔建春、國際調解院秘書長鄭若驊和林定國致開幕辭。國際調解院理事會副主席、肯尼亞駐中國大使威利．貝特，以及外交部條法司司長齊大海會在峰會發表主旨演講。

《公約》簽署國已增至41個

律政司去年5月30日在香港舉辦《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，隨即完成舊灣仔警署改建工程，讓這座歷史建築正式成為國際調解院總部。去年10月20日，國際調解院正式開幕，並舉行首次理事會會議。由去年簽署儀式至今未滿一年，《公約》簽署國已由當初的33個增加至41個，當中13個國家已經成為締約國，成績斐然。

林定國表示，特區政府，特別是律政司將繼續以不同方式支持國際調解院的工作。第一，政府將負責總部的維修保養。第二，律政司會繼續借調香港法律專業人員到國際調解院秘書處，自2023年以來，律政司已借調4位政府律師，協助籌建國際調解院。第三，政府會主動推廣使用國際調解院進行調解，包括率先在香港作為締約方的合適國際協議中，加入國際調解院調解條款。此外，律政司現正籌備興建一座全新的香港國際法律服務大樓，大樓毗鄰國際調解院總部。除提供培訓及爭議解決設施外，我們亦已預留空間予國際調解院，配合其日後需要。

律政司今年下半年推展《調解條例》修訂工作

他稱，香港為在國際調解院框架下進行國際調解，提供了理想的生態環境。香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位備受認可。國家「十五五」規劃其中一項明確要求，正是香港須在這方面加強其地位。具體而言，在調解方面，香港的目標是建設成為國際調解之都。自2009年律政司推出「調解為先」承諾書運動至今，已有超過1,000間公司、機構或團體以及個人簽署承諾書。2024年11月，律政司發表有關在政府合約中加入調解條款的政策宣言，指出政府將在政府合約中加入調解條款，並以此作為一般政策。由律政司於2024年10月成立的調解監管制度工作小組，已完成全面檢視並提出一系列建議，包括建議修訂《調解條例》。律政司將於今年下半年推展相關法例修訂工作。

中國指定加入國際調解院調解員24人名單 10人來自香港

此外，由律政司於2024年底成立的香港國際法律人才培訓學院，所提供的能力建設課程亦會適度涵蓋調解內容。香港其中一項優勢，是擁有深厚的法律專業人才庫。他們熟悉國際爭議解決，並具備豐富經驗。值得留意的是，在中國指定加入國際調解院調解員名單的24位調解員當中，有10位來自香港。

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展望未來，律政司有信心以香港為總部所在地的國際調解院，將為國際法治作出重要貢獻，而特區政府，特別是律政司，將繼續不遺餘力推廣並支持國際調解院的工作。