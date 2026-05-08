北都︱林健鋒任洪水橋產業園公司董事局主席 提四大目標 冀港企業「飲頭啖湯」參與

發展局今日（8日）公布，經獲行政長官批准，委任行政會議成員林健鋒為洪水橋產業園有限公司董事局主席，並委任5名官方和5名非官方董事局成員，任期3年，2026年6月1日起生效。5名官方董事為發展局局長、財經事務及庫務局局長、商務及經濟發展局局長、創新科技及工業局局長及運輸及物流局局長；5名非官方董事為廠商會會長盧金榮、立法會議員陳祖恒、市建局前行政總監韋志成、科技園公司前行政總裁黃克強及王健華。

林健鋒：打造產業園為北都亮點

林健鋒向《星島頭條》表示，對獲任為洪水橋產業園有限公司董事局主席深感榮幸，任重道遠，有信心把洪水橋新發展區打造成整個北都發展的一大亮點。林健鋒形容洪水橋位置優越，是北都黃金地帶，發展潛力大，產業園公司將致力達成四大目標，包括善用區位推動優勢產業；規劃基建及增值服務；透過公私營合作及多元優惠吸引企業落戶；協助受發展影響的棕地作業者升級轉型。

他又指，過去數年政府積極對外招商引資，成果逐步浮現，企業與人才相繼落戶，多個經濟板塊接連交出亮麗成績，強調未來洪水橋產業園招商引資工作會保持彈性，吸引不同企業落戶，不止是外國及內地，「香港公司更應該飲頭啖湯，由香港人參與推動是最好。」他期望企業具創意、有文化及教育底蘊。

林健鋒獲委任為洪水橋產業園有限公司董事局主席。圖為洪水橋/厦村新發展區第28A及28B區土地。

聚焦製藥、食品加工等高增值智能生產

林健鋒提到，洪水橋產業園地理位置得天獨厚，靠近深圳前海，能為海內外及本地企業提供理想發展平台；北都不同區域各展所長、分工合作，才能產生最大協同效應。洪水橋將聚焦高增值智能生產，例如製藥、食品加工及先進建造業，並與河套香港園區及新田科技城形成清晰分工。河套專注科研上游，新田負責中試與量產，洪水橋則善用交通網絡及鄰近前海的優勢，推動多元產業及產學研結合，配合大學城發展。

他強調產業園不會墨守成規，若從事創科的企業希望盡快落戶熟地，或想藉前海區位拓展業務，產業園公司同樣歡迎;招商引資須有彈性，但各園區亦會分工明確，確保決策過程協同互補。

今年《財政預算案》提出，北部都會區洪水橋產業園公司預計今年中投入運作，並建議注資100億元作起始資金，預料第二季尋求立法會批准資，並委任行政總裁。林健鋒說，會盡快招聘行政總裁，推動產業園公司工作。

甯漢豪：產業園公司制定具前瞻性發展定位和策略

發展局局長甯漢豪表示，國家《十五五規劃綱要》明確支持香港北都建設，北都發展亦會是香港首個五年規劃的重要組成部分。目前北都發展已進入實質建設和企業導入的關鍵階段，成立政府全資擁有的公司是政府以多元模式驅動北都產業發展的其中一項工具，而其中的洪水橋產業園公司將負責發展和營運洪水橋23公頃產業用地。

她形容林健鋒是資深工業家，既擁有豐富的公共服務及行政管理經驗，亦具有廣泛的工商網絡，必能有效帶領公司招攬高增值製造商落戶洪水橋，帶來技術、就業和經濟產值。其他獲委任的非官方董事具備新型工業、創科、工程和財經等背景和經驗，有助公司廣納政府以外的專業意見，而政府亦會透過官方董事直接參與公司的重大決策。

她深信有林健鋒的領導和其他董事出謀獻策，洪水橋產業園公司將能制定具前瞻性的發展定位和策略，結合市場力量及運用公私營合作，為該產業園的長遠發展奠定良好基礎。