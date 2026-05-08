全球調解峰會｜崔建春：現今動盪及複雜局勢下 和平解決爭端應成為主要選項

國際調解院今早（8日）在會展舉行「全球調解峰會」。行政長官李家超致辭時表示，香港是中國唯一的普通法司法管轄區，本地法律專業人士的專業水平及誠信獲得國際認可，而作為國際調解組織總部所在地，香港正處於全球爭端解決及其光明前景的核心，調解的目標是透過調解架構及技巧，達致和平及理性的解決方案，形容這正是當前世界在地緣政治緊張與秩序混亂之下，極需要的解決之道。

調解院公約簽署國增至41個 締約國增至13個

李家超續稱，去年10月國際調解院於香港正式成立，全球對其寄予厚望，期望能依循《聯合國憲章》，透過調解方式促進國際爭端和平解決，而調解院公約簽署國由37個增至41個，締約國則由8個增至13個。他指，在當前全球局勢日益複雜多變的艱難時刻，追求和平及和平解決爭端尤為重要。

李家超誠邀各方善用國際調解院在港提供的調解服務

李家超強調，香港一直支持調解，形容調解彰顯和合共生，能在衝突中創造合作，而和合共生是深植於中華文化的價值，對於解決爭端、重建互信不可或缺，並能維繫關係，促進爭議各方有意義合作。

他表示，在「一國兩制」下香港是國際金融、航運及貿易的繁榮樞紐，既受惠於國家大力支持及所提供機遇，同時保持作為世界城市的廣泛國際聯繫，認為香港具備良好條件成為「國際調解之都」。他誠邀各國政府、企業、投資者及其他各方，善用國際調解院在香港提供的調解服務。

崔建春：以武力或戰爭解決非首選 和平解決爭端為主要選項

外交部駐港公署特派員崔建春致辭時表示，分歧與爭議是客觀存在的現實，以武力或戰爭解決並非首選之道，在這個充滿轉變、動盪及複雜局勢的世界，和平解決爭端的方式，包括訴訟、仲裁及調解應成為主要選項。

他續稱，國際調解院積極與其他國際機構建立聯繫，擴展「朋友圈」，並獲得廣泛國際認可與支持，而作為亞洲大家庭一員，中國支持各國加入國際調解院，並將與各成員國攜手推動其發展，共同為世界和平與發展作出新貢獻，推動構建人類命運共同體。

林定國：律政司以不同方式支持國際調解院工作

律政司司長林定國致辭時稱，香港位處亞洲心臟地帶，並具備國際化、包容及安全的環境，吸引世界各地人士前來，深信國際調解院總部設於香港，將能為國際法治及和平作出重大貢獻。

他續稱，律政司以不同方式支持國際調解院工作，包括將積極推廣使用國際調解院的調解服務，包括在合適的國際協議中加入調解條款，同時正於調解院旁建設全新的「香港國際法律服務大樓」，除提供培訓及爭端解決設施外，亦預留空間以配合國際調解院未來需要。

記者、攝影：郭詠欣

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