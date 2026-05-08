全球調解峰會｜李家超：香港具備成為全球調解之都條件 正朝此目標邁進

國際調解院舉辦「2026全球調解峰會」今日（8日）於灣仔會展舉行，行政長官李家超出席後在社交平台表示，國際調解院公約簽署快將一周年，這是繼去年10月國際調解院在香港舉行開業儀式後，國際調解院舉辦的另一項盛事。400多名來自48個國家和地區的領袖、官員及專業人士齊聚香港，分享在國際調解方面的真知灼見。

《關於建立國際調解院的公約》締約國升至13個

李家超在致辭時表示，國際局勢錯綜複雜和動盪不安，追求和平及和平解決方案已成當今時代的當務之急。與去年10月開業時相比，《關於建立國際調解院的公約》締約國已由8個升至13個；簽署國亦由37個增至41個。調解體現了和睦共處精神，而這一價值觀深深植根於中華文化。香港具備成為全球調解之都的條件，並正朝此目標邁進。在「一國兩制」框架下，香港是國際金融、航運及貿易中心，更受惠於國家的強大支持與賦予的機遇，同時作為國際都會，與全球保持緊密聯繫。

國際調解院舉辦「2026全球調解峰會」今日（8日）於灣仔會展舉行。李家超fb

特區政府持續深化與國際調解合作關係

李家超提到，國家「十五五」規劃明確支持國際調解院更好發揮作用，將鞏固香港日後在透過調解和平解決爭端方面的關鍵作用。特區政府會持續深化與國際調解組織的合作夥伴關係，攜手推動香港發展成為全球調解中心，並誠邀各國政府、企業、投資者等，充分利用國際調解院在香港所提供的調解服務。

李家超形容，峰會為「2026年調解周」畫上圓滿句號。過去一連5日，調解周圍繞校園、體育、長者爭議及鄰里糾紛等主題舉辦研討會，致力推廣調解作為和平化解衝突與爭議的友善方式，共建更和諧的社區。這正是當前地緣政治緊張局勢下，世界所迫切需要的解決之道。

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