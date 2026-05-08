國際調解院｜鄭若驊：成功處理首宗案件 涉中國及新加坡海事爭議 本月初達成調解協議

去年開始運作的國際調解院已接獲並成功處理首宗案件。國際調解院秘書長鄭若驊今（8日）在「全球調解峰會」證實，該院日前成功處理一宗涉及中國及新加坡涉事方的海事爭議，本月初達成調解協議，由擅長海事法律的香港律師劉瑞儀擔任調解員。鄭若驊強調，調解需保密，今次是在各方同意下對外透露。

鄭若驊：首宗提交國際調解院個案 彰顯調解實效

鄭若驊致辭時透露，總部設在本港的國際調解院於本月初，成功調解一宗涉及中國及新加坡的國際海事租船合同爭端，雙方簽署和解協議，事件圓滿解決。她指，這是首宗提交國際調解院的國際海事爭端，標誌著重要里程碑，彰顯調解在複雜海事爭端中的實效，亦是香港海事法律及爭端解決服務的重大成就。

國際調解院兩大核心職能是案件管理及能力建設

鄭若驊續稱，國際調解院是首個由公約設立、專注推廣調解的政府間國際組織，填補了制度上的空白，並使調解成為與訴訟及仲裁並列的真正可行國際爭端解決方式，而國際調解院自成立以來已有來自中國，包括香港特區律政司法律人員加入，目前已展開首輪國際招聘，收到大量優秀且具競爭力申請，期待更多來自全球，尤其是簽署國法律專才加入。

鄭若驊表示，國際調解院兩大核心職能是案件管理及能力建設，處理三類爭端，包括國家之間、投資者與國家之間，以及國際商業爭端，而案件管理服務已經展開並取得成功案例，由於調解具保密性，未經各方及調解員同意，無法披露更多細節。

政府與調解院正研大宗商品交易專屬調解名冊

財政司司長陳茂波昨日（7日）在LME亞洲金屬研討會致辭時表示，政府正與調解院研究設立大宗商品交易專屬調解員名冊。鄭若驊指，為配合香港進一步發展商品市場的目標，並計劃在相關合約及政策中納入國際調解院的調解條款，秘書處正與特區政府及持份者合作，探討設立專門的商品市場調解員名冊，涵蓋商品價值鏈的上下游活動，將推動調解成為解決國際商品爭端的主要機制，增強市場信心，促進跨境交易。

簽署《國際調解院公約》國家增至41個

目前，簽署《國際調解院公約》的國家已由去年33個增至41個，近期加入的包括安哥拉、中非、加納、肯尼亞、毛里塔尼亞、摩洛哥、莫桑比克、緬甸、多哥及烏茲別克。已核准公約的國家由8個增至13個。

中國外交部駐港特派員崔健春表示，聯合國成立時有51個創始成員國，相信3至5年後，簽署調解院公約的成員國將會增加。他強調，中國將一直支持國際調解院發展。

記者：郭詠欣

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