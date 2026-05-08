國際調解院｜成功處理首宗案件 涉中國及新加坡海事爭議 本月初達成調解協議
更新時間：11:32 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:32 2026-05-08 HKT
發佈時間：11:32 2026-05-08 HKT
去年開始運作的國際調解院已接獲並成功處理首宗案件。國際調解院秘書長鄭若驊證實，該院日前成功處理一宗涉及中國及新加坡涉事方的海事爭議，本月初達成調解協議，由擅長海事法律的香港律師劉瑞儀擔任調解員。鄭若驊在「全球調解峰會」上強調，調解需保密，今次是在各方同意下對外透露。
政府與調解院正研大宗商品交易專屬調解名冊
財政司司長陳茂波昨日（7日）在LME亞洲金屬研討會致辭時表示，政府正與調解院研究設立大宗商品交易專屬調解員名冊。鄭若驊指，相關名冊將提供專門框架處理商品交易上下游的爭議，有助調解院成為處理國際商品爭議的主要機制，正與特區政府研究名冊。
簽署《國際調解院公約》國家增至41個
目前，簽署《國際調解院公約》的國家已由去年33個增至41個，近期加入的包括安哥拉、中非、加納、肯尼亞、毛里塔尼亞、摩洛哥、莫桑比克、緬甸、多哥及烏茲別克。已核准公約的國家由8個增至13個。
中國外交部駐港特派員崔健春表示，聯合國成立時有51個創始成員國，相信3至5年後，簽署調解院公約的成員國將會增加。他強調，中國將一直支持國際調解院發展。
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