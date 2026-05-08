大棋盤｜李慧琼提醒開地區辦事處要「交數」 選委界一議員開多達13個

新一屆立法會轉眼上任近半年，在李慧琼掌舵下展現新風，除了頻繁舉行各類學習會、考察活動，又創立「發言人」制度以更快回應時局及傳媒查詢。據聞，李慧琼昨日再向全體議員發訊息，提醒議員遞交資料，交代已開設或籌備中的地區辦事處數目，並更新議員通訊錄以便外界知悉，她本周日將向記者分享議會近期工作。

作為立法機關之首，李慧琼風格與前任主席梁君彥可謂截然不同，她年初上任後已有不少新猷，例如銳意在議會內部樹立學習風氣，加強了解國家大政方針；又拉大隊去行花市，營造議會貼地形象。對於敏感議題，例如監察委員會調查陳家珮逆線行車報告出爐，據聞李慧琼事前亦下了「封口令」，着其他議員毋須點評。

港澳辦主任夏寶龍今年1月向新一屆立法會提出5點期望，包括敢於擔當作為、熱心服務市民等、勤勉參政議政等，其中熱心服務市民一項，他要求議員「心裏裝着市民」，多「落區」、「落界」，傾聽基層市民和業界聲音，對市民反映的急難愁盼問題，要想方設法幫忙解決。

要做到「民有所呼，我有所應」，其中一個收集意見渠道是開設地區辦事處，直接與市民聯繫。今屆生效的《立法會議員守則》亦列明，議員須積極並廣泛接觸市民，為方便聯繫各界，議員「應開設地區/界別辦事處，或與其所屬政治團體或其他議員開設聯合辦事處」。雖未如區議會硬性要求上任3個月內成立至少一個地辦，但對立法會議員來說，實際上亦與「強制」無異。

翻查立法會網站，90名議員已全部開設至少一個地辦，總計最多的是轉跑道到選委界的民建聯陳恒鑌，多達13個，絕大部分是與黨友合作的聯絡辦事處。相對之下，有選委界議員只得一個地辦，例如何君堯、李鎮強等。功能界別中，旅遊界江旻憓與區議員聯合辦事處早前於土瓜灣開幕，獲李慧琼及多名官員撐場。多名商界議員目前在其所屬商會的寫字樓開設辦事處，而非「地舖」，市民若要尋求協助，似乎不夠方便。

有議會中人說，新制度下議員每年須交工作報告，內容涵蓋「與地區/界別選民的聯繫」，設立辦事處是KPI之一，但認為辦事處並非越多越好，「有啲係掛名，特別對選委界議員，本身要跟不同界別和選委聯繫，落區時間比直選議員少好多。」

民建聯港島東議員植潔鈴表示，目前有6個議辦，並正籌備與選委界議員再開設聯合辦事處，也要視乎預算，一般合租商廈辦事處由數名議員分攤租金，「自己一個開頂唔住」。

本周日是母親節，有議員透露大主席亦向議員收集地區工作相片，如派花、擺設街站、協助市民等，相信當日亦會公開，以顯示新一屆立法會有積極落區。不過有建制中人指，上屆議會老將「一個不留」，某程度上更方便新任大主席管理，新丁不敢越雷池半步，舊人亦顯得有些綁手綁腳，需配合各種要求，但議員作為民意代表，要更好肩負「紅隊」責任，而非倒過來質疑敢言的代議士。

聶風

