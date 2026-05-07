袁松彪在英國被控罪成 港府明確指出案件所涉的指控 與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連

駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪被控違反英國國安法案，陪審團以10對2多數，裁定袁與同案被告、前邊境人員衛志樑首項協助外國情報機關罪名成立，一致裁定衛另一項公職人員失當罪同樣成立。至於兩人面對境外干預罪則無法達成裁決。特區政府發言人強調，由案件開始至今，特區政府一直明確指出案件所涉的指控與特區政府和駐倫敦經貿辦絕無關連，亦從來不是涉案方（party to the case）。我們堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控。



政府發言人表示，特區政府一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係。根據《基本法》第一百五十六條及當地法律，特區政府在海外設立了15個經貿辦，作為特區政府駐當地的官方代表，其中包括駐倫敦經貿辦。



發言人續謂，駐倫敦經貿辦一直按照當地法律履行其職責，與當地政府、商界、智庫及不同界別保持緊密聯繫以提升香港與英國的經貿和投資關係，以及加強文化藝術交流和合作等。經貿辦會不時舉辦各類推廣活動，並為特區政府官員到當地進行公務訪問提供支援。



發言人又指，經貿辦亦會因應活動性質及當地實際情況，作出合適的保安安排，以確保有關活動順利進行。鑑於過往曾多次有特區政府主要官員於倫敦進行官方活動時遭受襲擊和騷擾，以及於當地曾出現針對特區政府的滋擾和破壞行為，駐倫敦經貿辦在與當地警方溝道後額外聘用了當地私人保安服務，為特區政府高級官員公務訪英期間提供必要的保安及協調交通安排，以確保訪問和有關活動在安全的情況下順利進行。