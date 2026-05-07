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何敬康評澳門食物「極度普通」 讚香港豬扒包完勝 無奈港人「隔離飯香」｜Kelly Online

政情
更新時間：19:17 2026-05-07 HKT
發佈時間：19:17 2026-05-07 HKT

近年澳門成港人旅遊熱點，不少旅客為各種小食慕名而來，甚至有「牛雜聖地」之名。立法會大會今早（7日）續會，辯論由飲食界梁進提出「推動旅遊+飲食」的無約束力議員議案。新民黨立法會議員何敬康直言澳門食物「極度普通」，指豬扒包、葡撻、牛雜、杏仁餅等街頭小吃「香港都有得吃」，直指「香港嘅豬扒包好食過澳門，不過香港人就貪『隔離飯香』」。

何敬康是現任全國政協副主席兼前澳門行政長官何厚鏵的侄兒，與澳門關係密切，但也沒有「畀面」，直言澳門食物「極度普通」，指澳門115米長的官也街雖有多間老字號，售賣豬扒包、葡撻、牛雜、杏仁餅等街頭小吃，惟直言「其實全部喺香港都有得吃」。

何敬康大感疑惑，稱「但唔知點解會塑造成澳門嘅珍饈百味，變成必食清單」，相信「香港嘅豬扒包好食過澳門，不過香港人就貪『隔離飯香』」，專程搭船去。他表示「澳門靠嘅唔係米芝蓮三星，而係靠一啲街頭巷尾最普通嘅嘢食，都可以做到非去不可嘅效果」，提議香港借鑑澳門將食物系統化、品牌化的做法，利用科技精準推廣，在網上製造話題，宣傳香港特色小食。

署理文化體育及旅遊局局長劉震總體回應指，旅發局將持續透過社交媒體及網站進行推廣，並與內地及海外的知名媒體合作，拍攝香港飲食節目，以加深旅客對本港美食的認識，吸引他們將香港美食列入行程。旅發局亦會繼續邀請全球各地的媒體、名人及網絡紅人親身前來香港品嚐佳餚，以全方位展現香港的獨有魅力。

 

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