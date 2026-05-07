AI｜民建聯關注青少年沉迷電子產品 專家憂「深偽」地下產業荼毒學童 促設《網絡安全法》

智能電話、平板電腦、兒童智能手錶等電子產品，近年成為大多數青少年日常生活的一部分。民建聯今日（7日）舉行「青少年及學童避免沉迷電子產品」研討會。民建聯副主席、立法會議員葛珮帆表示，青少年過度使用電子產品及沉迷上網問題日益普遍，並引述多宗海外案例，指AI已成為引發嚴重問題的「幫兇」。有專家引述研究指，「手機世代」的年輕一代智商低於父母。有網絡安全專家憂慮人工智能（AI）及「深偽」（Deepfake）技術正加劇問題，促請政府盡快立法，加強數碼素養教育。

葛珮帆：「深偽」技術製色情內容對青少年傷害極大

葛珮帆在研討會上引述海外案例，指AI已成為引發青少年嚴重問題的「幫兇」。她提及美國有青少年因沉迷與聊天機械人對話後自殺，亦有加拿大槍擊案的犯人受AI指導施襲。葛珮帆亦關注利用「深偽」技術製造的網絡陷阱，指網上充斥將偷拍人像製成裸照或色情短片的內容，對青少年造成極大傷害。

智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文指，AI（人工智能）「深偽」技術已在香港形成地下產業鏈，大量不雅影片及照片正在加密通訊軟件群組中瘋傳，受害者包括明星、政界人士乃至被隨機偷拍的市民。群組使用者不僅能學習、交流如何製作和改良AI換臉影片，更能「下單」要求他人製作特定對象的不雅內容。他透過放置記錄工具以監察成員的對話內容，發現群組內活躍的成員大部分為青少年，記錄顯示，該批青少年在群組逗留的時間極長，每日可達十多個小時，反映其沉迷程度非常嚴重。他呼籲社會各界，特別是教育機構，應教導年輕人明辨是非，理解製作和傳播此類內容的道德問題與嚴重後果。

逾8成中學生日花逾2小時上網

民建聯副主席、立法會議員周浩鼎引述衞生署2025年調查，指逾4成小學生及高達8成中學生，每日花費超過兩小時上網，形容數字「驚嚇」，已超越「警戒線」。他指出，社會需要探討如何在承認電子產品的必要性之餘，避免青少年沉迷其中。他亦提及，其他國家如法國已開始禁止3歲以下幼童使用部分電子產品，認為其做法可作參考。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問張鳳儀分析，學童或因現實中的欺凌問題，轉而在網絡尋求慰藉，但過度使用網絡會引發精神健康危機。她分享個案指，有初中生因沉迷網絡遊戲，更因遊戲只使用英語交流，而拒絕使用廣東話，其後日夜顛倒出現自殺傾向，經介入後首要建議便是戒除或大幅減少使用電子產品。

電子產品已成「奶嘴」 「手機世代」智商低於父母一代

田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜則指出，電子產品已成「電子奶嘴」。她解釋，兒童能輕易從遊戲中獲得「獎賞」，或藉此「逃避」現實不快情緒，久而久之便會沉迷。陳孟宜引述研究指，「手機世代」的智商已低於父母一代，難以持續進行實體閱讀，專注力及學習動機亦隨之下降。

城市大學社會及行為科學副教授馮麗姝建議港府應分短、中、長期三階段推行改革。短期內應立即展開公眾諮詢，並草擬《網絡欺凌防治條例》及《網絡安全法》，同時效法澳洲設立「網絡安全監察員」模式的專責部門；中期則期望能正式通過並實施新法例，長遠則持續檢討及修訂，並與國際社會建立合作機制。除立法，她亦強調教育和平台責任的重要性，建議將網絡安全納入中小學必修課程，並規定網絡平台須建立清晰的舉報及內容下架機制，為其平台內容負責。

記者、攝影：李健威