「推動旅遊+飲食」議案獲通過 譚鎮國倡打造沙頭角成文旅飲食示範區 李廣宇促建「票尾生態圈」帶動消費

立法會大會今早（7日）續會，辯論由飲食界梁進提出的「推動旅遊+飲食」無約束力議員議案。議案終獲得在席兩部分議員，過半數支持通過。新社聯譚鎮國表示，香港每年接待數以千萬計的旅客，當中不少人或許已多次訪港，故要保持旅客對香港的熱度，令旅遊業長足發展，必須持續了解旅客的心態及需求，認為在推廣「旅遊+飲食」前提下，應進一步加入文化元素，以飲食作為文旅融合切入點，促進跨界別合作，講好香港美食故事，且正在發展的北部都會區，正具備這些條件。

譚鎮國倡系統性發掘各鄉村獨特飲食資源

譚鎮國認為要釋放鄉郊旅遊潛力，建議「北都城鄉共融基金」先導計劃，有系統地發掘各鄉村獨特的飲食資源，支持將村屋改裝為特色餐廳或民宿，同時將周邊的自然生態與文化古蹟串連起來，讓旅客可以真正走入鄉郊，享受原生態的飲食體驗，實現城鄉共融發展的願景。

他亦建議把握沙頭角口岸轉型以及禁區開放的機遇，提早規劃口岸周邊的文旅飲食配套，將禾坑客家菜、谷埔小食等，與鴨洲、荔枝窩等跳島生態遊路線相連，將沙頭角從「通道」升級為「目的地」，打造成新界東北的文旅飲食示範區。他期望政府能好好把握當前的有利條件，以美食帶動深度旅遊，以旅遊振興鄉郊經濟。

李廣宇促「票尾優惠」範圍擴大成生態圈

工聯會李廣宇表示，智慧旅遊要真正提升旅客體驗，關鍵不僅在於資訊是否齊備，更在於門票、酒店、餐飲和景點等旅遊服務能否有效配合，希望政府在推動「旅遊＋飲食」時，不只是做協調和支援，而是要推動旅遊業議會等行業平台，把不同行業聯繫起來，發揮另類的「超級聯繫人」角色。

他指，內地近年興起的「票尾經濟」，說明一張門票亦可以成為帶動後續消費的入口，強調旅遊效益關鍵不在盛事本身，而在有沒有人主動牽頭整合資源，把門票從單一消費，轉化為帶動食、住、遊的消費入口。他又提到近日餐旅業界聯同灣仔酒吧街部分商戶推出盛事「票尾優惠」，仍主要停留在個別區域、個別企業和短期促銷層面，政府下一步可以將這類做法提升為更有系統的「票尾生態圈」。

梁進：旅遊與飲食向來相輔相成

梁進表示，旅遊與飲食向來都是相輔相成，香港擁有獨特的中西文化交匯、豐富的歷史古蹟，以及可欣賞維港景致的海濱長廊，更有盛事之都的美譽，既然飲食文化最能體驗當地生活文化，政府應該善用旅遊資源，配合香港美食，打造多元旅遊體驗，不只可吸引更多高消費旅客，更有助延長旅客停留時間，提升消費意欲，進一步鞏固香港作為美食之都的國際地位。

文化體育及旅遊局署理局長劉震表示，要推動「旅遊+飲食」除了宣傳及推廣，亦需要業界積極參與和支持，相信透過餐飲業不斷提升餐飲質素及服務水平，配合當局「重錘出擊」宣傳策略，香港美食之都的地位，一定會不斷提升。

記者：郭詠欣